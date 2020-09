Hannover

Knapp einem Monat nach dem Besuch von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Kulturhafen musste das Kulturprojekt alle Veranstaltungen plötzlich absagen. Der Grund: Die Bauverwaltung der Stadt teilte per Brief mit, dass eine weitere Nutzung des Geländes nahe des Lindener Hafens untersagt sei, es fehle die erforderliche Baugenehmigung.

Lob für die Arbeit

Bei seinem Besuch im Juli hatte der Oberbürgermeister die Arbeit der Initiative ausdrücklich gelobt. Und er sicherte im Anschluss an seine Gespräche im Kulturhafen dem Projekt seine Unterstützung zu. Doch dann kam der Brief aus dem Bauamt der Stadtverwaltung, der das vorläufige Aus für das Kulturprojekt bedeutet.

Gestartet war die Initiative im vergangenen Jahr. Ein Ort, an dem Platz für Kultur, Kreativität und für gemeinschaftliche Sommerabende im Freien ist: Das war lange der Jugendtraum von Janis Zielinski und Henri Wedemann. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden diesen langjährigen Wunsch erfüllt. Mit zahlreichen freiwilligen Helfern und einem Kern-Team aus mittlerweile 25 Leuten haben Zielinski und Wedemann einen Ort in Hannover geschaffen, der zu einem gemeinsamen und gegenseitigen Austausch von Gesellschaft und Kultur beitragen soll.

Lange Suche nach einem geeignetem Gelände

Bereits in der Vergangenheit sei das Projekt immer wieder erschwert worden. Vor allem die Suche nach einem geeignetem Gelände zog die Realisierung des Projekts enorm in die Länge. Vier Jahre hat das gedauert. Schließlich sind die jungen Kulturschaffenden auf einer Brachfläche am Lindener Hafen fündig geworden. Zudem war es schwierig, finanzielle Unterstützer für das Bauvorhaben zu finden. „Viele haben uns nicht ernst genommen. Es war schwierig, eine Förderung zu bekommen“, berichtet Zielinski. Er hätte sich rückblickend vor allem eine bessere Kommunikation der beteiligten Behörden und mehr Transparenz gewünscht.

Beide Seiten wollen Wogen glätten

Beide Seiten sind jetzt offenbar bemüht, die Wogen zu glätten. Es stimme, dass der Kulturhafen keine für seinen derzeitigen Betrieb notwendige Genehmigung besitze, sagt Stadtsprecher Felix Weiper. Die Stadt begrüße es daher, dass der Kulturhafen seinen Betrieb eingestellt habe und das Gespräch mit der Verwaltung suche. Das Rathaus will nun alle Beteiligten einladen, „damit eine möglichst schnelle Beantragung und anschließende Genehmigung in die Wege geleitet werden kann“, betont Weiper.

„Die Stadt hat ein sehr offenes Ohr“, sagt Zielinski. Es bestehe ein Interesse von allen Seiten, eine gemeinsame Lösung zu finden und das Fortbestehen des Kulturhafens zu sichern. Die Initiatoren verstehen den Kulturhafen als kulturellen Freiraum, „um Projekte mit künstlerischen, gesellschaftlichen oder politischen Werten zu verwirklichen“. Er soll Ideen einen Raum zur Realisierung geben und junge Erwachsene aktiv werden lassen. Dort ist ausreichend Platz für kleine Konzerte und Parties, aber auch für Workshops oder Vorträge. Kernstück ist derzeit ein bunt bemalter Bauwagen, der zu einer kleinen Bühne umgebaut wurde. Rundherum gibt es Sitzecken und eine Bar.

Von Sheila Dierks