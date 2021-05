Wohnungsgenossenschaften und Vereine organisierten den europäischen Nachbarschaftstag auch in diesem Jahr mit Abstand. Um Anwohnern etwas zu bieten, ließen sich die Veranstalter viel einfallen.

Am Canarisweg am Mühlenberg beschallten Musiker der Band Brazzo Brazzone die Innenhöfe der Wohnanlage. „Trotz Corona-Pandemie wollen wir wenigstens an die Nachbarschaft erinnern“, sagte Hanova-Quartiersmanagerin Kerstin Koller. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie den Auftritt der Musiker organisiert. Quelle: SAMANTHA_FRANSON