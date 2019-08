Linden

Es braucht gar nicht viel, um die Stadt ein bisschen grüner zu machen. Um ökologische Lebensmittel selbst anzubauen, mitten im urbanen Getümmel. „Auch in verdichteten Räumen lassen sich Nutzpflanzen ziehen“, sagt Anke Biedenkapp und zeigt auf die Salatwand. Deren Name ist Programm: Über senkrecht aufgestellten Paletten hängen Filzmatten. Diese haben Taschen, und aus jeder von ihnen sprießt eine Salatpflanze. Lauter grüne Tupfer über- und nebeneinander. Eine Salatwand ist eine Art Hochkantbeet, das auch im kleinsten Hinterhof Platz hat.

Eine Ökolitfaßsäule: Benedikt Schlund gießt die Pflanzen in dem Bauwerk, das in Linden-Süd seinen Platz finden soll. Quelle: Benne

Entstanden ist diese Salatwand in den Lindener Küchengärten auf einer „ Zukunftsinsel“. Unter diesem Rubrum hat der Verein Transition Town, der das Leben in der Stadt ökologischer gestalten will, zwei Jahre lang verschiedene Aktivitäten initiiert und gefördert. „Wir wollen Menschen zu klimafreundlichem Verhalten im Alltag animieren“, sagt Projektleiterin Biedenkapp.

Gebrauchte Dinge umfunktionieren

Das Bundesumweltministerium hat die Zukunftsinseln im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt. Jetzt läuft die Forderung aus. „Wir wollen unterschiedliche Projekte aber an Paten übergeben, damit sie fortgeführt werden“, sagt Biedenkapp. Zum Abschluss präsentierten sich die Initiativen nun noch einmal bei einem bunten Happening auf dem Küchengartenplatz – und zeigten, dass es oft nur ein wenig Kreativität braucht, um die Welt einen Hauch besser zu machen.

Gert Schmidt zeigt, wie sich aus alten Tetrapaks Papierkörbe basteln lassen. Quelle: Benne

An einem Stand präsentierte Gert Schmidt Taschen und Kisten, die er aus alten Landkarten gefertigt hatte. „Man muss gebrauchte Dinge nicht wegwerfen, wenn man sie umfunktionieren kann“, sagt Biedenkapp. Gleich nebenan zeigte die Stoffkünstlerin Mansha Friedrich Tücher, die sie aus Stoffresten gebastelt hatte. Bettlaken zu Topflappen. „Aus Paketschnur kann man wunderbare Topfreiniger herstellen“, sagt sie.

Friedrich hat in Workshops im Café Allerlei des Kulturbüros in der Allerstraße vermittelt, wie verschlissene Textilien im Haushalt eine zweite Karriere starten können: „Es kommt darauf an, ein Bewusstsein für ihre Wiederverwertung zu schaffen“, sagt sie. Upcycling nennt man es im Zukunftsinsel-Sound, wenn man vermeintlichem Müll neues Leben einhaucht.

Ökolitfaßsäule für Linden-Süd

Im Café Allerlei initiierten Aktivisten auch eine Selbermachwerkstatt, in der sie Gebrauchsgegenstände reparierten. Und im Pagalino – so die Kurzform des Palettengarten Linden-Nord – lernten Teilnehmer in Workshops, wie man Wurmkisten oder Nisthilfen für Wildbienen baut.

Topflappen aus Betttüchern: Anke Biedenkapp am Stand von Stoffkünstlerin Mansha Friedrich. Quelle: Benne

„Energie, Mobilität, Haushalt – es gibt viele Bereiche, in denen jeder einzelne nachhaltiger handeln kann“, sagt Benedikt Schlund. Der 26-jährige steht auf einer Leiter und gießt die „Ökolitfaßsäule“, die ebenfalls aus Zukunftsinsel-Projekt entstanden ist. Unten dient die Säule als Plakatwand, doch oben hat sie einen grünen Kopfschmuck – eine Art Kranz, aus dem Pflanzen sprießen. Sie soll Dauerhaft einen Platz in Linden-Süd finden. Als greifbares Relikt der Zukunftsinseln.

Von Simon Benne