Das Amtsgericht Hannover hatte die Mieterschutzverordnung des Landes Niedersachsen bereits im vergangenen Dezember für ungültig geklärt – und auch das Landgericht Hannover wird, so hat es jetzt den Anschein, die Mietpreisbremse aus formellen Gründen für unwirksam erklären. Die Regelung sei nicht ausreichend begründet worden.

In einer Berufungsverhandlung, die nur wenige Minuten dauerte, gab die 7. Zivilkammer unter Vorsitz von Richterin Elisabeth Fughe am Mittwoch zu verstehen, dass das für den 12. August 2020 angekündigte Urteil nicht im Sinne des Klägers, des Internetportals wenigermiete.de, ausfallen dürfte. Das Portal tritt stellvertretend für zwei Mieter einer Wohnung in Linden-Nord auf. Diese hielten die Kaltmiete von 9,50 Euro pro Quadratmeter, die sie beim Einzug 2018 zahlen sollten, für zu hoch. Doch der Vermieter ist laut Gericht nicht zu Auskünften über frühere Mieten oder Modernisierungen verpflichtet.

570 Euro für 60 Quadratmeter

Die Mietpreisbremse gilt in „Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten“. Laut Landesverordnung von 2016 zählen dazu niedersachsenweit zwölf Städte (unter anderem Hannover, Langenhagen und Braunschweig) sowie sieben ostfriesische Inseln. Laut Mieterschutzverordnung darf die Miete zu Beginn eines Vertragsverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10 Prozent übersteigen. Die Mieter aus der Velberstraße in Linden-Nord, die für ihre 60-Quadratmeter-Wohnung 570 Euro Kaltmiete zahlen sollten, forderten kurz nach ihrem Einzug über den Rechtsdienstleister wenigermiete.de vom Vermieter vermeintlich zu viel gezahlte Miete zurück. Dabei sollte ihnen der Eigentümer auch Auskünfte über frühere Mieterhöhungen und Modernisierungsmaßnahmen erteilen – was dieser verweigerte.

Um die angemessene Miethöhe in Linden-Nord (hier die Nedderfeldstraße) streiten sich zwei Mieter mit ihrem Vermieter. Quelle: Michael Zgoll

Das hannoversche Amts- wie auch das Landgericht stützten sich bei ihrer Einschätzung auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) zur hessischen Mietpreisbremse. Demnach muss die Ausweisung eines Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt gut begründet werden, etwa in Bezug auf überdurchschnittlich steigende Mieten, geringe Leerstände oder keine ausreichende Neubautätigkeit. Das niedersächsische Umwelt- und Bauministerium hatte die Verordnung im November 2016 zwar erlassen, doch die Begründung erst im März 2018 nachgeliefert – was laut BGH nicht zählt und somit die Mieterschutzverordnung unwirksam werden lässt.

Neue Verordnung in Arbeit

Wie das Umwelt- und Bauministerium auf Anfrage mitteilte, hat die NBank ein neues Gutachten erstellt, welche niedersächsischen Städte und Gemeinden als „Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt“ bezeichnet werden können. Auf dieser Basis wurde eine neue Mieterschutzverordnung erstellt, deren Entwurf nun vier weiteren Ministerien zugesandt wird. Voraussichtlich ab August wird die Landesregierung die betroffenen Gemeinden sowie die kommunalen Spitzenverbände, die Verbände der Wohnungswirtschaft und den Mieterbund dazu anhören. Anschließend will das Ministerium bekanntgeben, in welchen Kommunen die besonderen Mieterschutzvorschriften gelten sollen. „Wir sind aber überzeugt“, so der stellvertretende Pressesprecher Matthias Eichler, „dass die aktuelle Mietpreisbremse bis dahin weiter anwendbar bleibt“.

