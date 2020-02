Hannover

151 Wohnheimplätze für Studenten wollte die Baufirma Gundlach am Fischerhof in Hannover errichten, wo derzeit noch die Kaifi-Sportslodge residiert, besser bekannt als altes Kaiser-Center. Überraschend hat Gundlach im Februar mitgeteilt, dass aus dem Studentenwohnheim nichts werde und man das Grundstück an Projektentwickler aus Aachen verkauft habe, die dort alles abreißen und ein Bürocenter errichten wollen. Der Grund: Das Studentenwohnheim habe „aufgrund von Schallthematiken kein Baurecht erhalten“. Eine Nachfrage bei der Stadt ergab: Sie hält Studentenwohnen dort im Grundsatz für möglich.

Studentwohnen am Fischerhof – 2017 gab es heftige Debatten

Dem Thema war ein langer Konflikt vorausgegangen. Im Bezirksrat lehnte 2017 eine große Mehrheit die Pläne für Studentenwohnen ab, weil sie die Lärmsituation im Dreieck von S-Bahn, Stadtbahn und Westschnellweg für menschenunwürdig hielt. Im Rat aber fand das Projekt dann eine Mehrheit, weil es für Studenten in Hannover einen starken Wohnheimplatzmangel gibt und aktuelle Bauprojekte, etwa am Südbahnhof, belegen, dass man durchaus gesunde Wohnverhältnisse auch an lauten Standorten schaffen kann.

Am Scheitern des Projekts will nun aber niemand schuld sein. Die Stadt betont: „Beim Ausarbeiten der Planung zeigte sich, dass wegen der hohen nächtlichen Schallbelastung nur mit schließlich unwirtschaftlichem Aufwand gesunde Wohnverhältnisse in den einseitig dem Schall zugewandten Apartments hätten gewährleistet werden können.“ Das Verfahren sei „wohl deshalb“ von Gundlach nicht weiter verfolgt worden.

Haben wirtschaftliche Gründe zum Aus geführt?

Waren es also letztlich wirtschaftliche Gründe, die zum Aus geführt haben? Ein Gundlach-Sprecher will das so nicht stehenlassen: Das Bauordnungsamt habe „in einer Stellungnahme erklärt, dass es keine Möglichkeit zur Genehmigung des von uns vorgeschlagenen Gebäudes sieht. Der eingereichte Entwurf war damit nicht umsetzbar.“

Es scheint, dass es nur für den eingereichten Entwurf kein Baurecht gab – andere Entwürfe wären möglicherweise genehmigungsfähig gewesen. Wie hoch der Aufwand im Einzelfall ist, den ein Investor betreiben will, muss er selbst entscheiden. Gundlach gilt in Hannover als sehr soziales Unternehmen; unter anderem hat der Familienbetrieb ein Frauenhaus in seinem Bestand, lange den Bildungsverein beherbergt, an Musikstudenten vermietet er Wohnungen, in denen niemand sich am Übungslärm stört.

Bezirksbürgermeister Grube: „Sehr bedauerlich“

Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube findet es trotzdem „sehr bedauerlich“, dass die Studentenappartements nicht gebaut werden. „Das Grundstück liegt genau gegenüber dem Hauptsitz der Hochschule Hannover, und etliche Studierende dürften lieber mit lärmgedämmten Fenstern leben als ohne Wohnung.“ Er hatte damals zu den wenigen Stimmen im Bezirksrat gehört, die die Planung nicht abgelehnt hatten.

Alle rechnen damit, dass der neue Grundstückseigentümer, die Aachener Firma BOB, sich bald in Hannover vorstellen wird. Dann dürfte es auch im Bezirksrat neue Diskussionen geben. Bei der Stadt allerdings „liegen bisher nach wie vor keine Bauvoranfrage und kein Bauantrag vor“, teilt Sprecherin Michaela Steigerwald mit.

