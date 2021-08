Hannover

Die Sperrung der Stadtbahnlinie 10 zwischen den Haltestellen Goetheplatz und Glocksee sorgt bei Üstra-Kunden für Verärgerung. Denn es gibt keinen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Fahrgästen wird geraten, den Abschnitt zwischen den beiden Haltestellen zu Fuß zu bewältigen oder die Buslinie 700 zu nutzen. Allerdings ist der Bus oft sehr voll.

Üstra-Kundin Heike Peukert ist ziemlich verärgert. Denn die Busse der Linie 700 seien schon jetzt zu voll. „Ich verstehe gar nicht, warum dann nicht wenigstens Gelenkbusse eingesetzt werden“, sagt sie. Dann hätten wenigstens die Fahrgäste aus der Stadtbahnlinie 10. „Aber so, wie es jetzt läuft, ist das unsäglich“, sagt die 61-Jährige.

Großbaustelle bis 1. September

Die Braunstraße ist derzeit eine Großbaustelle, deshalb ist die Stadtbahnlinie 10 montags bis freitags zwischen 7.50 und 20.40 Uhr nur in zwei Streckenabschnitten unterwegs. Die Bahnen fahren in dieser Zeit zwischen Hauptbahnhof/ZOB und Goetheplatz sowie zwischen der Ersatzhaltestelle Glocksee vor dem Üstra-Betriebshof und Ahlem. An Sonnabenden und Sonntagen fährt die 10 ganztägig zwischen Hauptbahnhof/ZOB und Ahlem. Allerdings entfällt dann die Haltestelle Glocksee – Fahrgäste sollen entweder am Goetheplatz oder am Küchengarten aussteigen. Ab dem 2. September, wenn in Niedersachsen wieder der Schulunterricht beginnt, soll die Linie 10 wieder normal fahren.

Ursache für die Sperrungen ist der Bau des Hochbahnsteigs an der Station Glocksee, der Ende 2023 in Betrieb gehen soll. Dafür müssen Leitungen so verlegt werden, dass sie sich nicht unter dem künftigen Bahnsteig und den neuen Gleisen befinden. Außerdem erneut Enercity Leitungen und Kanalrohre.

Regiobus will mehr Gelenkbusse einsetzen

Peukert ist nicht die einzige, die sich über die Situation beklagt. Bei der Üstra seien einige Beschwerden angekommen, berichtet Sprecher Udo Iwannek. „Die Angelegenheit ist für unsere Fahrgäste nicht schön“, betont er. Die Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus versuchten aber, schnell Abhilfe zu schaffen. Regiobus wolle auf der Buslinie 700, die in diesem Streckenabschnitt unterwegs ist, kurzfristig deutlich mehr Gelenkbusse einsetzen, um für Entlastung zu sorgen, sagt Iwannek.

Es gebe auch Bemühungen, die Linie mit zusätzlichen Bussen zu verstärken, sagt der Sprecher. Aber weil es auf einigen Eisenbahnstrecken derzeit einen Schienenersatzverkehr gebe, sei der Markt bei den Bussen „leer gefegt“.

Von Mathias Klein