Wegen des Coronavirus gibt es nicht nur Geisterspiele in Fußballarenen. Es gibt auch Geisterausstellungen: Ende März wurde im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf die neue Ausstellung von Dominique Gillissen aufgehängt, dann kam die pandemiebedingte Schließung des Lokals. Außer der Caféhaus-Chefin Christa Kammler hat die Kunstwerke bisher niemand gesehen. Seit Montag darf die Gastronomie wieder öffnen. Interessierten bietet sich nun die Möglichkeit, Kunst und Natur zu verbinden. Erst können die 32 Arbeiten von Gillissen zu den Themen „Sta(d)tt-Land-schaf(f)t-Impressionen“ angeschaut werden. Im Anschluss bietet sich ein Spaziergang durchs Bürgerholz an.

Die Bilder in den Formaten 20 mal 30 Zentimeter bis ein Meter mal 1,2 Meter sind in Acryl, Aquarell und Mischtechnik entstanden. Die in Hasselt ( Belgien) geborene Künstlerin Gillissen, die der Liebe wegen 1976 nach Hannover gezogen war, präsentiert seit 2017 ihre Kunst. „Nach einem erfolgreichen Berufsleben habe ich mir einen großen Lebenstraum erfüllt durch die aktive Beschäftigung mit Malerei, Zeichnen und Fotografie“, sagt die Autodidaktin. Mithilfe zahlreicher Kurse habe sie sich weiterentwickelt und malt nun seit rund zehn Jahren täglich in ihrem heimischen Atelier in Hannovers Stadtteil List.

Zur Galerie „Sta(d)tt-Land-schaf(f)t-Impressionen“: Unter diesem Titel präsentiert Dominique Gillissen aus Hannover-List ihre Werke.

Vielfältig und farbintensiv sind ihre Arbeiten, die sich – auch durch Fotos als Vorlagen – eher durch bewusstes Gestalten als durch spontane Eingebungen auszeichnen. Der etwas sperrige Ausstellungstitel verdeutlicht, dass Gillissen die von ihr empfundene Realität in ihre Bilder überträgt – ganz gleich, ob diese nun gegenständlich oder abstrakt ausgerichtet sind. Beim Betrachter erwecken sie trotz ihrer offenkundigen Eindeutigkeit dabei ein ganzes Spektrum an individuellen Impressionen.

Dazu gehören abstrakte Bilderreihen in Acryl, die an wolken- und wellenumtoste Nordseestrände erinnern, ebenso wie der Wind im Laubwerk von Bäumen. Da lädt eine Wüstenstadt zu einem träumerischen Besuch ein oder aber ein „Zimmer mit Aussicht“ mit pastellfarbenem Abendhimmel und einer Tisch-Sesselkombination, die in ihrer Licht- und Schattengestaltung im Stil an den großen US-Maler Edward Hopper erinnert.

Die Ausstellung von Gillissen ist bis Sonntag, 5. Juli, jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Für einen Besuch gelten die jeweils aktuell gültigen Corona-Sicherheitsbedingungen. Dazu gehören die – auch kurzfristig mögliche – Tischreservierung unter Telefon (05101) 15280 und das namentliche Eintragen in eine Aufenthaltsliste. Wer etwas warten muss, bis ein Platz im Café frei wird, kann sich bis dahin auf einem dort beginnenden Rundweg im Bürgerholz bei einem Waldspaziergang entspannen.

