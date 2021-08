Marienwerder

Die Publikumsränge des Zirkus Salino sind gut besucht. Vor allem Familien mit kleinen Kindern sind unter den Zuschauern. In dem dunklen Zirkuszelt riecht es nach Popcorn. Dann geht das Licht an und Jessie Urban betritt, verkleidet als Clown, die Manege. Die Vorstellung beginnt.

„Wir können uns nicht beschweren“, sagt Urban. Wegen der Corona-Pandemie mussten er und seine Familie andere Wege finden, um die laufenden Betriebskosten und die Versorgung der 52 Tiere finanzieren zu können. Die Familie strandete mit Beginn der Pandemie überraschend in der Region Hannover und durfte während der vergangenen Monate – ohne Vorstellungen geben zu können – an der Garbsener Landstraße campieren. Dort sammelte die Familie Spenden, indem sie Besucherinnen und Besuchern Zugang zu den Tieren ermöglichte.

„Die Tiere sind das Wichtigste für uns“

Michelle Sperlich vom Zirkus Salino ist eine der Artistinnen und Artisten, die in der Manege auftreten. An ihrem Ring hängend fliegt sie über die Köpfe des Publikums hinweg. Quelle: Leona Passgang

„Die Corona-Zeit war eigentlich ganz schön, weil wir mit den Menschen ins Gespräch kommen konnten“, sagt Urban. Ihm sei bewusst, dass viele dem Zirkus wegen der Darbietungen mit Tieren kritisch gegenüber stehen. Die meisten seien jedoch positiv überrascht, wenn sie die Tiere in den Ställen und auf der eingezäunten Wiese sehen. „Die Tiere sind das Wichtigste für uns und natürlich soll es ihnen gut gehen“, sagt Urban. Besucherinnen und Besucher dürfen auch jetzt trotz Vorstellungen zu den Tieren gehen. In der Pause kann jeder einen Blick hinter die Kulissen werfen, die Pferde, Ziegen und Kamele streicheln und füttern. „Solange die Menschen die Tiere besuchen dürfen, vergessen sie unseren Zirkus nicht“, erklärt Urban.

Trotzdem sei die Zirkusfamilie auch weiterhin auf Spenden angewiesen: „Heu, Futter, das alles kostet Geld. Auch großzügigere Spenden reichen oft nur für die Versorgung für einen Tag“, sagt Urban. Eine große Hilfe seien die Stammbesucherinnen und -besucher aus Marienwerder gewesen. Einige würden seit den Zirkus Salino seit vielen Jahren regelmäßig besuchen. „Wir sind regelmäßig während unserer Tour in Marienwerder und werden hier auch erwartet“, sagt Urban. Mit vielen der Stammbesucherinnen und -besuchern seien er und die Familie inzwischen per du.

Kleine „große Artistinnen“ und fliegendes Popcorn im Zirkus Salino

Die siebenjährige Dylain tritt unter anderem als die „größte Artistin“ im Zirkus Salino auf. Quelle: Leona Passgang

Im Zirkus Salino machen alle mit, auch die kleinsten Familienmitglieder, wie die siebenjährige Nichte von Urban, Dylain. Sie tritt als „die größte Artistin“ mit ihrer eigenen Shownummer auf. Auf einem roten Podest zeigt sie allerhand akrobatischer Übungen und Verrenkungen. Insgesamt 18 Nummern hat die Familie Urban für ihr Publikum einstudiert. Neben den Tieren treten die Artisten unter anderem als Feuerspucker, Seiltänzerinnen oder mit Diabolos auf. Urban selbst tritt mit mehreren Clowns- und Pantomimenummern auf und bezieht das Publikum mit ein.

Beim unsichtbaren Seilspringen braucht er Unterstützung und überredet zwei Zuschauer, in die Manege zu kommen: „Heben Sie mal die Hand – Super, ein Freiwilliger“, scherzt er und winkt den noch ahnungslosen Mann herbei. Kurz darauf versucht er mit Popcorn den Mund eines Zuschauers zu treffen, und als dieser es auch nach mehreren Versuchen nicht schafft zu fangen, wirft der Clown kurzerhand die gesamte Tüte in Richtung Zuschauer. Das ganze Popcorn fliegt im hohen Bogen in das Publikum und sorgt für lautes Gelächter.

„Wir hoffen, dass es bei den aktuellen Corona-Auflagen bleibt“

Vor Jessie Urban als Clown ist niemand im Publikum sicher. Mal bewirft er das Publikum mit Popcorn, mal überredet es zum unsichtbaren Seilspringen in der Manege. Quelle: Leona Passgang

In der Pause sorgt Pythonschlange Paula für großes Aufsehen. Bei ihrem Besuch der Freigehege und Ställe legt Urban jedem, der möchte, das Tier um den Hals. „Mit Paula gehe ich in die Kindergärten, das ist bessere Werbung für uns, als irgendwo Flyer auszulegen“, erklärt Urban. Der Zirkus Salino tritt noch bis Sonntag, 22. August, in Marienwerder an der Garbsener Landstraße 10 auf. Danach geht es nach Gütersloh in Nord-Rhein-Westfalen. „Wir hoffen, dass es bei den aktuellen Corona-Auflagen bleibt und wir wieder ganz normal auf Tour gehen können“, sagt Urban. In jeder Stadt stehe der Zirkus in engem Kontakt mit den Verwaltungen und den Veterinärämtern.

Außerhalb der Sitzplätze gilt auf dem Zirkusgelände Maskenpflicht. Ein negatives Testergebnis ist aktuell keine Voraussetzung für den Zirkusbesuch. Vorstellungen gibt es jeden Sonnabend um 14 Uhr und 17 Uhr und jeden Sonntag um 11 Uhr und um 16 Uhr. Der Eintritt für Kinder kostet 10 Euro, Erwachsene zahlen 12 Euro. Donnerstag und Freitag sind Familientage im Zirkus Salino. Bei den Vorführungen um jeweils 16 Uhr zahlen auch Erwachsene die Kinderpreise.

Von Leona Passgang