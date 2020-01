Misburg

„Die Verbotspartei sitzt auf der anderen Seite“, sagte CDU-Politiker Mike Weidemann bei der vergangenen Sitzung des Stadtbezirksrats Misburg-Anderten in Richtung der Grünen – und spielte damit darauf an, dass diese immer wieder als eine solche bezeichnet werden. Doch dieses Mal wollte die CDU etwas verbieten: Die Feststellung traf Weidemann während einer Debatte um Alkoholverbote auf dem Platz der Begegnung und an Meyers Garten, die seine Partei gefordert hatte. Die Christdemokraten scheiterten jedoch mit ihrem Antrag am Mehrheitsbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei. Die FDP enthielt sich.

CDU beruft sich auf Bürgerbeschwerden

„Seit vielen Monaten beschweren sich Bürger über die Sauberkeit und Sicherheit an Meyers Garten und auf dem Platz der Begegnung“, begründete die CDU ihr Vorgehen. Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl seien beeinträchtigt, da Alkohol konsumierende Menschen dort regelmäßig in Gruppen aufträten.

Hans-Herbert Ullrich von der Linkspartei wollte Genaueres wissen und hatte Anfragen gestellt. Ergebnis: In Sachen Müll registriert die Stadtreinigung von Aha im Bereich der Geschäfte an Meyers Garten nach eigener Formulierung ein „erhöhtes Littering“ – also eine zunehmende Vermüllung, die auch durch die lokale Trinkerszene bedingt sei. Würde häufiger gereinigt als derzeit, könnte dies erhebliche Zusatzkosten für die Stadt bedeuten.

„Kein polizeilicher Aufgabenschwerpunkt“

Die Polizei hat im vergangenen Jahr insgesamt 13 Fälle registriert, in denen Alkoholisierten geholfen werden musste. Des Weiteren gab es fünf Straftaten, darunter drei Körperverletzungen – alle begangen während des Stadtteilfestes, das die CDU allerdings vom Alkoholverbot ausnehmen will. Sowohl der Platz der Begegnung als auch Meyers Garten stellten keinen polizeilichen Aufgabenschwerpunkt dar, heißt es. „Insgesamt wird die Situation als stadtbildtypisch bewertet“, lautet das Fazit der Polizei. Mangels ausreichendem Personal sieht sich die Stadt nicht in der Lage, dort Straßensozialarbeit zu leisten.

SPD hält Kontrollen und Sozialarbeit für sinnvoller

„Man kann eine Situation als stadtbildtypisch bewerten oder versuchen, etwas zu ändern. Wir sind dafür, etwas zu ändern“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Patrick Hoare. Urs Mansmann (Grüne) und Robert Schmitz ( SPD) entgegneten, ein Alkoholverbot sei erstens nicht durchzusetzen und würde zweitens das Problem nicht lösen, weil die Szene dadurch nur an andere Orte verdrängt werde. „Wichtiger ist, mit solider Sozialarbeit die Lage zu entschärfen und vor allem mit häufigeren Kontrollen des städtischen Ordnungsdienstes das Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern“, erklärten die Sozialdemokraten.

Im kommenden März kommt die Sache wahrscheinlich zur Wiedervorlage. Dann wird der städtische Ordnungsdezernent Axel von der Ohe in der Sitzung des Bezirksrats erwartet.

Von Bernd Haase