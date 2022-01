Die Planung wird konkret: Das Beteiligungsverfahren für die Gestaltung des neuen Naherholungsgebietes an der Mergelgrube HPC II in Misburg ist abgeschlossen. In der Auswertung wurde deutlich, dass viele Bürger vor allem die zukünftige Parksituation beschäftigt.

Dass die Mergelgrube HPC II in Misburg sich in den kommenden Jahren in einen See mit Badestrand, Kiosk, Promenade und großer Liegewiese verwandeln soll, ist noch schwer vorstellbar. Bei einem Beteiligungsverfahren konnten Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Wünschen und Bedenken in die Gestaltung des Sees einbringen. Quelle: Tim Schaarschmidt