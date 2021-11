Misburg

Der Boden ist zerfurcht von breiten Lkw-Reifen, das Grün noch spärlich: Es braucht viel Vorstellungskraft, um sich auszumalen, dass die stillgelegte Mergelgrube HPC II in Misburg in nicht allzu ferner Zukunft ein Naherholungsgebiet sein wird. „Etwa die Hälfte der Grube wird mit Wasser gefüllt sein“, erklärt Bernd Michaelis vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, als er Interessierte über das rund 14 000 Quadratmeter umfassende Areal führt. „Wir sprechen davon, dass das Anbaden in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts möglich sein wird.“

„Eine einmalige Gelegenheit“

Viele der Besucherinnen und Besucher, die sich an diesem Nachmittag bei mehreren Rundgängen die Pläne für das Naherholungsgebiet Misburger Badesee anhören, betreten die Mergelgrube zum ersten Mal. „Für viele ist das eine einmalige Gelegenheit“, weiß auch Michaelis. Ein Großteil der Interessierten kenne das Areal, das von einer mit Sträuchern und Bäumen bewachsenen Böschung umgeben ist, zwar von Spaziergängen oder Radtouren, betreten hätten es aber bisher nur die wenigsten.

Strand und Liegewiesen in Misburg geplant

In Zukunft soll sich das ändern: Das Naherholungsgebiet mit See, Strandzonen, Spielflächen, Liegewiesen und Parkplatz in der Nähe des benachbarten Naturschutzgebiets soll ganzjährig begehbar sein und auch während der kalten Jahreszeiten als Ausflugsziel dienen.

Bernd Michaelis vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün führt Interessierte in die Mergelgrube und erklärt, wie das Ödland zum Naherholungsgebiet werden soll. Quelle: Leona Passgang

Das Konzept für die Nachnutzung der Grube HPC II (das Kürzel steht für „Hannover Portland Cement“), in der die Zementindustrie seit Ende des 19. Jahrhunderts den Kalkmergel als Rohstoff abbaute, steht seit rund 25 Jahren. Im Jahr 2000 hatte die Stadt die beiden stillgelegten Mergelgruben HPC I und HPC II von der Firma Heidelberg-Cement gekauft und an die eigens gegründete „Gesellschaft zur Entwicklung des Naherholungsgebietes Misburg-Ost“ (Genamo) verpachtet. Weil die Grube HPC II viel zu tief für den künftigen Badesee war und aus ökologischen Gründen Flachwasserzonen nötig sind, wurde 20 Jahre lang unbelastete Erde aus Baugebieten angenommen – wer etwas anlieferte, musste zahlen. Mithilfe der Erlöse hat die Genamo die Pacht bezahlt.

Die Stadt konnte so den Kaufpreis abstottern – nur noch einige Randstreifen neben der Grube sind nicht im städtischen Besitz – und zugleich den Unterhalt der geschützten Naturlandschaft in der Mergelgrube HPC I bezahlen. „Wir haben jetzt den Zeitpunkt erreicht, an dem wir überlegen müssen, wie der Badebereich aussehen soll“, sagt Michaelis.

Badesee füllt sich von selbst

Ein Ingenieurbüro für Hydrologie sowie ein Planungsbüro für die Gestaltung des Geländes seien bereits beauftragt. Das Ingenieurbüro untersucht derzeit den Pflanzen- und Tierbestand. Ein Teil der Grube ist bereits mit Wasser gefüllt, bisher wird das nachkommende Grundwasser – wie in HPC I – noch in den Stichkanal abgepumpt. Mit dem Abstellen der Pumpe werde HPC II nnerhalb von drei bis vier Jahren mit Grundwasser gefüllt. Der Seespiegel sollte dann etwa zehn Meter über dem Wasserspiegel des Stichkanals liegen.

Ein Teil der bestehenden Böschung werde auf alle Fälle erhalten bleiben, erklärt Michaelis. Sie biete wichtige und schützenswerte Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Eine Strandanlage an der Böschung werde es nicht geben. Die Stadt stehe im engen Austausch mit Naturschützern und plane aktuell, fünf Tiefenmeter der Böschung zu erhalten.

„Badesee wäre eine Bereicherung für Misburg und Anderten“

Derzeit scheinen verschiedene Strandbereiche für Familien und Kinder sowie für Schwimmer möglich. Die Infrastruktur werde in nächster Zeit entwickelt, aktuell sei ein Verkehrsgutachter beauftragt, der die Auslastung sowie den Bedarf an Parkplätzen ermittelt. „Mit dem Rundgang möchten wir Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, einen Eindruck zu gewinnen“, sagt der Experte vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Ein Großteil der Teilnehmenden ist begeistert von dem Vorhaben der Stadt. Auch Bezirksratsfrau Sahra Spoida (CDU) ist gekommen, um sich einen Überblick zu verschaffen. „Gerade mit Blick auf die wachsende Bevölkerung in Misburg-Anderten wäre der Badesee eine Bereicherung für den Stadtbezirk“, sagt sie.

Onlinebeteiligung läuft noch

Die Stadt Hannover möchte Bürgerinnen und Bürger von Beginn an in die Planungen miteinbeziehen und hatte zu einem Beteiligungsworkshop ins Bürgerhaus Misburg eingeladen. Zusätzlich läuft ein Onlinebeteiligungsverfahren. Unter www.hannover.de/badesee-misburg können Interessierte zusätzlich ihre Wünsche einbringen.

Von Leona Passgang