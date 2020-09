Misburg

Richtfest für den größten Neubaukomplex im westlichen Steinbruchsfeld: Ende vergangener Woche hat die hannoversche Getec mit Handwerkern und Gästen an der Willi-Blume-Allee gefeiert. Dort entstehen 61 Wohnungen, zum Teil gefördert, sowie ein großes Gewerbegebäude, in dem zum Beispiel Praxen, Tagespflegeangebote sowie eine Apotheke angesiedelt werden können.

„Dieser Neubau wird ein schönes Objekt, das den Stadtteil prägen wird“, sagt Getec-Gründer Karl Gerhold. Dem Steinbruchsfeld fehle bislang medizinische Infrastruktur. „Ich hoffe, dass wir dort Angebote ansiedeln können.“ Auch Gastronomie sei in den Erdgeschossbereichen denkbar.

Richtfest: Die Gebäude haben ihre Höhe bereits erreicht. Quelle: Irving Villegas

Das Großprojekt hat bereits einen langen Vorlauf. 2017 hatte die Firma Hochtief, die jetzt als Generalunternehmen eingesetzt ist, mit der Stadt einen Architektenwettbewerb ausgelobt, aus dem das Büro Kiefer+Kiefer als Sieger hervorging. Auf dem gut 7000 Quadratmeter großen Grundstück nördlich der Heinrich-Stötzner-Schule sollen jetzt in viergeschossigen, verklinkerten Bauten auf 5000 Quadratmetern Wohnungen und in einem Gebäudeappendix auf gut 2200 Quadratmetern Gewerbenutzungen ermöglicht werden.

Zum Jahresende beginnt die Vermarktung

Der Rohbau steht. Zum Jahresende solle die Vermarktung beginnen, sagt Getec-Technikchef Thomas Risch. Für die Wohnungen werde sich die Quadratmeter-Kaltmiete auf etwa 12 bis 13 Euro belaufen, in den Penthouseetagen auf 14 bis 15 Euro. Für insgesamt zwölf Wohnungen ist eine Förderung mit der Stadt abgestimmt, hier belaufen sich die Quadratmeter-Mietpreise je nach Einkommen der Mieter nur auf 5,60 Euro oder etwas mehr.

Getec-Gründer Karl Gerhold auf der Baustelle. Quelle: Irving Villegas

Für die Getec ist es das erste große Wohnungsneubauprojekt in Hannover. Gründer Gerhold ist zwar Hannoveraner, hatte aber nach der Wiedervereinigung in Magdeburg ein Unternehmen für Energieversorgung und Wärmecontracting aufgebaut. Das ist inzwischen zum Konzern mit zahlreichen Tochterfirmen gewachsen und hat seinen Hauptsitz vor wenigen Jahren nach Hannover verlegt. Die Firma residiert im ehemaligen Dresdner-Bank-Gebäude neben der hannoverschen Börse.

Balkone und Grünflächen sollen das Wohnquartier prägen. Quelle: Kiefer+Kiefer

Parallel zu den Energiegeschäften investiert Gerhold zunehmend auch in Immobilien. Unter anderem hat er einen der Neubauten am Marstall erworben, in dem sich außer dem Tontechniker-Institut SAE auch ein Café Extrablatt befindet. Zusätzlich lässt Gerhold aktuell das ehemalige Bahnverwaltungsgebäude an der Ecke Joachimstraße/Königstraße in der Innenstadt für das Jugendamt der Stadt umbauen, das in Kürze aus dem Ihme-Zentrum auszieht.

Letzte große Baulücke wird geschlossen

Zwischen Willi-Blume-Allee und Hans-Werner-Lampe-Weg erstreckt sich das Neubauprojekt. Quelle: Getec/Hochtief

Im Steinbruchsfeld werden alle Wohnungen in Passivhausweise errichtet, was Energie spart und die Nebenkosten senkt. Zudem sind die Wohnungen barrierefrei und verfügen über große Balkone sowie Tiefgaragenplätze. Im westlichen Teil des Misburger Steinbruchsfelds wird mit dem Projekt die letzte große Baulücke geschlossen. Derweil plant die Stadt auch die Bebauung des östlichen Steinbruchsfelds. Dort regt sich massiver Protest einer Bürgerinitiative, die bereits mehr als 90.000 Unterschriften gesammelt hat.

Von Conrad von Meding