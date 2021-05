Nach und nach stehen die Rohbauten des Neubauprojektes „Sonnenhof – Am Seelberg“. Die Corona-Pandemie erschwerte die Bauarbeiten an den fünf Häusern des neuen Wohnquartiers. Anfang 2022 sollen die 25 Wohnungen bezugsfertig sein.

