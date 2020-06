Hannover

Wegen der Corona-Pandemie dürfen Hannovers Freibäder derzeit nur eine begrenzte Zahl an Besuchern zulassen, damit die Badegäste die vorgeschriebenen Abstände einhalten können und es zu keinen größeren Ansammlungen beim Einlass kommt. Die Stadt Hannover hat für ihre Freibäder darum ein Online-Reservierungssystem eingerichtet, über das Badegäste vorab Karten für einen Besuchszeitraum buchen müssen. Das Problem: Wegen des warmen Wetters ist der Ansturm so groß, dass die Karten für das kommende Wochenende knapp werden.

Das Lister Bad ist für den Sonnabend bereits ausgebucht. Sowohl für das Frühschwimmen zwischen 8 und 11 Uhr als auch für die Zeit zwischen 12 und 20 Uhr hat sich die zulässige Höchstzahl von jeweils 960 Badegästen bereits angemeldet. Mehr Menschen dürfen nichts ins Bad. Auch am Freitag ist das Bad bereits voll, zusätzliche Gäste werden nicht hineingelassen.

Reservierungen können nicht zurückgegeben werden

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass bei warmem Sommerwetter die Kapazitätsgrenzen auch in anderen Bädern erreicht werden könnten, vor allem an den Wochenenden und ab Beginn der Sommerferien. „Wir bedauern, dass wir an kommenden heißen Sommertagen möglicherweise nicht allen, die möchten, das gewünschte Schwimmvergnügen bieten können“, sagt Rathaussprecher Udo Möller. Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus gebe es derzeit aber keine andere Wahl. Die Platzreservierung über das Onlineportal ist kostenlos, der Eintrittspreis wird wie üblich an der Kasse gezahlt. Allerdings können die Reservierungen nicht zurückgegeben werden, wenn sich Besucher spontan umentscheiden und doch nicht kommen wollen.

Stand Donnerstagnachmittag waren in den anderen städtischen Freibädern ( Ricklinger Bad, Misburger Bad und Naturbad Hainholz) noch Reservierungen für dieses Wochenende möglich. Die Zahl der maximal zulässigen Gäste richtet sich nach der Größe der Liegewiese. Am städtischen Reservierungssystem ist nicht zu erkennen, wie viele Gäste in den einzelnen Bädern bereits einen Platz gebucht haben.

Rutschen und Spielplätze wieder geöffnet

Möller berichtet, es sei inzwischen wieder möglich, die Rutschen, Startblöcke und Spielplätze in den Freibädern zu nutzen. Auch die Umkleideräume sind wieder geöffnet. Die Duschen bleiben wegen unzureichender Lüftungsmöglichkeiten geschlossen.

Das vom Polizeisportverein betriebene Annabad in Kleefeld ist unzufrieden mit der dort geltenden höchstzulässigen Gästezahl von 999. „An solchen Tagen wie jetzt hätten wir 3000 bis 5000 Gäste“, sagt Badleiter Host Schröder. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Landesregierung Freibäder wie Großveranstaltungen behandele. „Unsere Liegewiese ist groß genug.“

Das Annabad hat ein zu Saisonbeginn eingeführtes Reservierungssystem wieder abgeschafft. Jetzt gilt: Wenn die Zahl von 999 Gästen erreicht ist, werden nur so viele Gäste hineingelassen wie auch das Bad verlassen. Das hatte am Mittwoch ab den Mittagsstunden zu einer langen Warteschlange vor dem Bad geführt, berichtet Schröder. Er rechnet damit, dass die Personenbeschränkung für die Freibäder schon bald aufgegeben wird.

Von Mathias Klein