„Die Stadt muss die Ärmel mal hochkrempeln und richtig was wuppen“, sagt Michael Sandow, SPD-Fraktionschef im Bezirksrat Mitte. Die Fraktion forderte in der jüngsten Sitzung des Gremiums, Geld für die Planung zur Umgestaltung des Weißekreuzplatzes und für die folgende Umsetzung im Haushalt der Stadt zu berücksichtigen. Auf diese Weise soll der Platz für mehr Bevölkerungsgruppen geöffnet werden. Ein Spielplatz ist eine Idee. Zudem geht es aber auch darum, dass mehr Sozialarbeiter, Ordnungsdienste und ein Quartiersmanager Ansprechpartner vor Ort sein sollen.

Besonders während der Sommermonate ist der Weißekreuzplatz ein Treffpunkt für die Trinkerszene Hannovers. Die SPD stellte gleich mehrere Ideen vor, wie der Platz für weitere Gruppen attraktiv werden könnte. CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hoffmann entgegnete, es sei sinnvoller, den Weißekreuzplatz in einem großen Projekt anzupacken.

Anwohner wollten Grünflächen statt Spielplatz

„Es ist wichtig, dass es vorangeht. Aber es geht nicht primär um einen Kinderspielplatz“, sagte auch Rolf Schmidt von der FDP-Fraktion. In einem Bürgerbeteiligungsverfahren vor zwei Jahren hätten sich Anwohner statt eines Spielplatzes mehr Freizeitflächen auf dem Weißekreuzplatz gewünscht, sagte Hoffmann. Die SPD möchte ein neues Beteiligungsverfahren, in dem auch Kinder nach ihren Wünschen gefragt werden.

Neben einem Spielplatz und mehr Polizeikontrollen, möchte die SPD auch, dass die Verwaltung neue Konzepte auf dem Platz testet. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Forderung nach einer Änderung in der Marktsatzung. Probeweise sollten Wochenmärkte und soziale Flohmärkte die Möglichkeit haben, den Platz zu nutzen. Außerdem soll er Austragungsort für Kulturveranstaltungen sein und an der westlichen Platzseite direkt an die Fußgängerzone der Lister Meile anknüpfen.

„Für Menschen, die sich aktuell nicht dorthin trauen“

„Es geht darum, den Platz wieder für Menschen zu erschließen, die sich aufgrund der Trinkerszene nicht dorthin trauen“, argumentierte Sandow. Die Grünen-Fraktion rund um Fraktionsvorsitzende Julia Stock begrüßte die Ideen der SPD. Mit dem Vorschlag der SPD könne sich die Situation auf dem Platz Stück für Stück verbessern, sagte die Fraktionsvorsitzende.

Am Ende stimmte der Bezirksrat für die Forderung nach finanziellen Mitteln für eine Umstrukturierung des Weißekreuzplatzes und den Kinderspielplatz. Über das Vorhaben des Bezirksrates und die damit einhergehenden Änderungen im Doppelhaushalt 2021/2022 muss der Rat der Landeshauptstadt Hannover allerdings noch abstimmen.

Von Leona Passgang