Um den Neubau von 16 Reihenhäusern an der Thaerstraße in Hannover-Mittelfeld gibt es Streit: Die Stadt prüft ein Bußgeldverfahren, weil der Bauherr offenbar ohne Genehmigung Bäume und Sträucher gerodet hat. Auch der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat sich in den Vorgang eingeschaltet.