Park-and-Ride-Plätze sind in Hannover seit vielen Jahren ein Thema. Oft genug gab es Probleme, weil Mitarbeiter benachbarter Firmen ihre Autos auf Stellflächen parkten, die für vom Pkw auf Bus und Bahn umsteigende Verkehrsteilnehmer reserviert sind – etwa am Wissenschaftspark Marienwerder oder in Lahe. Doch in Döhren-Wülfel führt der Bezirksrat seit einigen Wochen eine Debatte mit neuer Stoßrichtung: Wie stadtnah dürfen und sollen neue Park-and-Ride-Plätze angelegt werden? Die Installation einer derartigen Parkfläche nahe dem geplanten S-Bahnhof Waldhausen-Döhren wurde im Juni einstimmig abgelehnt, weil den Anliegern am Schnittpunkt von Hildesheimer Straße mit Riepestraße und Bregenzer Straße eine zu starke Verkehrsbelastung durch auswärtige Autofahrer drohe. Nun dreht sich die Debatte um ein neues Park-and-Ride-Areal in Mittelfeld.

Fahrradgarage wird begrüßt

Ausgangspunkt war in der Juli-Sitzung des Bezirksrats ein Antrag der SPD-Fraktion, dass Stadt und Region einen Teil des Parkplatzes vor dem Stadtfriedhof Seelhorst als Park-and-Ride-Platz für Autos ausweisen sollen. Außerdem sei ein weiterer Teil des Geländes an der Garkenburgstraße für eine abschließbare Fahrradgarage herzurichten, denn zeitgemäße Unterstellmöglichkeiten für Räder und die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Park-and-Ride-Parkplätzen für Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln seien wichtig, um die Verkehrswende herbeizuführen. Der Parkplatz vor dem Friedhof sei groß genug, so die Sozialdemokraten, um dort Platz für reguläre Park-and-Ride-Abstellflächen zu schaffen – abgesehen davon, dass manche Üstra-Kunden ihre Autos dort ohnehin schon parken würden.

Die Idee mit der Fahrradgarage fand einhellige Zustimmung, doch einen P+R-Parkplatz am Seelhorster Friedhof lehnte die CDU ab. „Wenn dort große Trauerfeiern stattfinden, ist der Parkplatz mit Fahrzeugen von Besuchern gut gefüllt, und zu Messezeiten ist das ähnlich“, argumentierte Fraktionschefin Gabriele Jakob. Wenn künftig aber ein großer Bereich des baumbestandenen Areals für Üstra-Kunden reserviert sei, wichen die Friedhofsbesucher mit ihren Autos in die umliegenden Straßen aus – was den Anwohnern sicher nicht recht sei. Besser geeignet für einen neuen Park-and-Ride-Platz im Stadtteil sei das Gelände nahe dem Messeeingang Nord.

„Autofahrer scheuen Umwege“

Doch hier widersprach die SPD. Der Parkplatz vor dem Friedhof sei nie ausgelastet und viel besser als Pendlerparkplatz geeignet als abgelegene Flächen vor der Messe. „Autofahrer sind faul und scheuen Umwege“, sagte Fraktionschef Jens Schade. Die Stellplätze vor dem Stadtfriedhof an der Garkenburgstraße lägen dagegen für viele motorisierte Verkehrsteilnehmer „auf dem Weg“.

Am Ende wurde der SPD-Antrag mit zehn Ja-Stimmen gegen das Votum der CDU-Fraktion angenommen. Doch ein Trostpflaster für die Unterlegenen gab es doch noch, weil der Bezirksrat einem CDU-Antrag zu diesem Thema einmütig zustimmte. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob auch an der Endstation der Stadtbahnlinie 8 am Messeeingang Nord – zumindest außerhalb von Messen und Veranstaltungen – ein Park-and-Ride-Platz eingerichtet werden kann.

