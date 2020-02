Hannover

Keine halben Sachen: Die Stadt will über ihre Wohnungsgesellschaft Hanova jetzt auch die restlichen 250 Wohnungen am Mühlenberger Canarisweg übernehmen. Der geschwungene Hochhausblock hat sich in den vergangenen Jahren zum Problemquartier entwickelt, weil die Instandhaltung lange Zeit vernachlässigt wurde und vielfach schwierige Mieter einquartiert wurden. Im Dezember hat Hanova bereits 216 Wohnungen von der Vonovia übernommen. Jetzt gibt es nach HAZ-Informationen verheißungsvolle Gespräche mit der Deutschen Wohnen über die restlichen 250 Wohnungen.

„Mieten stabilisieren, statt Gewinne zu maximieren“

Am Montag hat Hanova die ersten Gremien informiert, abends sickerte die Information durch. Geschäftsführer Karsten Klaus bestätigte, man sei guter Hoffnung, nun auch mit der Deutschen Wohnen handelseinig zu werden. „Wenn wir Eigentümer aller Wohnungen am Canarisweg werden, können wir die Erneuerung des Quartiers viel effektiver voranbringen, als wenn wir uns immer abstimmen müssen“, sagt Claus. Und seien die Wohnungen künftig in öffentlicher Hand, so könne man „Mieten stabilisieren, statt Gewinne zu maximieren“.

Auch in anderen Städten wird aktuell viel über Rekommunalisierung diskutiert. In Berlin geschieht das teilweise über städtisches Vorkaufsrecht, ein Zwangsweg, der viel Ärger beschert. In Hannover dagegen fährt die Stadt eine Doppelstrategie: Ihre Hanova soll selbst bauen, 2000 neue Wohnungen sind aktuell in Bau oder konkreter Planung, und dazu weitere ankaufen.

Hanova will am Canarisweg schnell investieren

Beim ersten Deal, dem Canarisweg 13 bis 21, ist der Verkauf zwar notariell besiegelt, Eigentumsübergang ist aber erst in einigen Wochen. Hanova wolle zunächst etwa 2 Millionen Euro investieren, um die Gebäude überhaupt verkehrssicher zu bekommen, sagt Klaus. Es gehe etwa um Brandschutz. Später werde dann behutsam modernisiert, bis zu 15 Millionen Euro sind vorgesehen. Der Kaufpreis soll etwa 18 Millionen Euro betragen haben.

Beim zweiten Gebäudeteil, Canarisweg 7 bis 11, sei man jetzt in der Verhandlung mit der Deutschen Wohnen, sagt Klaus. Es seien zwar mehr Wohnungen, sie seien aber kleiner. „Wir müssen uns jetzt den Zustand genau anschauen“, sagt Klaus. Einige flachere Gebäude ( Canarisweg 1 bis 5) gehören der Unternehmensgruppe Baum. Dort gab es zuletzt keine Schwierigkeiten.

Stadt steckt 750.000 Euro in Aufwertung

Zur Aufwertungsstrategie der Stadt gehört auch, 750.000 Euro in die Aufwertung der Spiel- und Grünanlagen sowie der Wege und Brücken zu investieren. Zudem baut die Stadt ein Familienzentrum. Die Vernachlässigung der Menschen am Canarisweg hatte auch während des Oberbürgermeisterwahlkampfs eine Rolle gespielt, den die SPD krachend verloren hatte.

Von Conrad von Meding