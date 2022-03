Nordstadt

Auf dem früheren Gewerbegelände der Firma Bumke sind die Gebäude inzwischen abgerissen. Das weiträumige Grundstück an Engelbosteler Damm und Oberstraße ist mit Schutt bedeckt. Doch was die Firma Theo Gerlach dort bauen darf, steht weiterhin nicht fest. Der neue Bebauungsplan, der Wohnen statt Gewerbe festlegen soll, ist noch nicht öffentlich, auch nicht der städtebauliche Vertrag, mit dem die Stadt Bedingungen formulieren kann.

Etliche Nordstädter hoffen nun, dass der Rat sich die Pläne noch einmal genau anschaut, bevor er zustimmt. Die Initiative „Bumke selber machen“ hatte deshalb für Sonnabend Politiker und Bürger zu einem Info-Spaziergang rund um das Gelände eingeladen. Die Initiative hat zahlreiche Einwände gegen das Vorhaben des Investors. Sie befürchtet, dass sich Normalverdiener die meisten geplanten Wohnungen wohl nicht werden leisten können.

Initiative befürchtet zu teures Wohnen

Mehr preiswerte Mieten gefordert: An der Oberstraße sollen Genossenschaftswohnungen entstehen. Quelle: Christian Behrens

Voraussichtlich entstehen rund 145 Wohnungen, davon 44 eher hochpreisige Eigentumswohnungen, 30 Mietwohnungen zu gehobenem Preis und 47 staatlich geförderte Sozialwohnungen. „Die Sozialbindung läuft nach zehn bis 15 Jahren aus. Die Angst vor Verdrängung begleitet das Wohnen“, bemängelt Kim Pollermann von der Initiative. Der Bezirksrat wollte die Sozialbindung auf 25 Jahre verlängern lassen. Pollermann kann sich auch weitere Vorgaben wie ein Verbot der Umwandlung in Eigentumswohnungen vorstellen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein anderer wichtiger Knackpunkt: Der Bezirksrat Nord hatte in einem Eckpunktepapier vorgegeben, dass der Investor für 12 Prozent der geplanten Wohnungen eine gemeinwohlorientierte Wohnungsgenossenschaft ins Boot holt. Dazu sollte Gerlach Grundstücke zum Verkehrswert verkaufen, vorzugsweise an die Nordstädter Wohnungsbaugenossenschaft Woge. Es geht dabei um 18 weitere Wohnungen. Die Woge ist dafür bekannt, dass sie mit ihrem Konzept dauerhaft preisgünstige Mieten bietet.

Wird Genossenschaft Woge ausgebootet?

Protest: Die Initiative „Bumke selber machen“ fordert, die Politik solle dem Investor mehr Bedingungen stellen. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Nord, Fuluk Liu-Rüsch (rechts), hört zu. Quelle: Christian Behrens

„Die Woge ist verankert im Stadtteil, es wäre uns sehr wichtig, dass sie den Zuschlag kriegt“, sagt Wolfgang Meyer von „Bumke selber machen“. Doch die Genossenschaft habe mehrfach vergeblich versucht, mit der Firma Gerlach ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen Baugrund kaufen und hochökologische Gebäude errichten“, berichtet Woge-Vorstand Ulrich Müller.

Die Genossenschaft kalkuliere mit Zuschüssen für Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau, außerdem mit Eigenleistungen. So könne sie dauerhaft niedrige Mieten gewährleisten. Die Befürchtung: Der Investor will selbst bauen und schlüsselfertig an eine Genossenschaft verkaufen. „Dann wären die Fördergelder für sozialen Wohnungsbau bereits als Rendite abgeschöpft“, sagt Pia Gomberg, Aufsichtsrat der Woge.

Etliche Geschäftsleute und Einrichtungen in der Nordstadt fordern jetzt, zwei Baugrundstücke an der Oberstraße an die Woge zu verkaufen. Zu den Unterzeichnern gehören Architekten, Gastronomen wie Heiko Heybey vom Spandau oder auch soziale Initiativen.

„Es ist wichtig zu sagen: Das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Wenn die Erstfassung des B-Plans kommt, sind wir im Bezirksrat gefragt“, betont Fuluk Liu-Rüsch (SPD), stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Nord. Fares Rahabi (Linke) bekräftigt, dass der Bezirksrat deutlich hinter der Genossenschaft stehe.