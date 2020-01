Hannover

Auf der Baustelle für die künftige Lehrerausbildungsstätte der Leibniz-Uni hat das Gewerbeaufsichtsamt am Donnerstag einen Baustopp verhängt. Anwohner hatten die Behörde eingeschaltet, weil sie Gefahren durch nachlässigen Umgang mit krebserregenden Asbestbauteilen befürchteten. In dem Punkt gab das Amt gegenüber der HAZ Entwarnung: Zwar sei nicht sachgemäß mit den Stoffen umgegangen worden, eine Gefahr bestehe aber nicht. Schlimmer sei gewesen, dass die Arbeiter nicht ordnungsgemäß gegen Absturz gesichert gewesen seien.

Viel Streit um die Leibniz-School of Education

Um die Baustelle Im Moore 11 A gibt es schon lange Streit. Die Stadt lässt das sogenannte versunkene Schlösschen abreißen, eine in einen Hügel gebaute Nachkriegsbaracke. Dort soll die Leibniz-School of Education entstehen, in der auf 2300 Quadratmetern Nutzfläche Lehramtsstudenten ausgebildet werden sollen. Den Anwohnern ist das geplante Gebäude zu groß, sie fürchten auch Lärmbelästigungen.

Soll soll die Leibniz-School of Education Im Moore 11 A aussehen. Quelle: KSG Architekten

Neubau Im Moore bei Anwohnern umstritten

Nach Angaben von Anwohnerin Jutta Weber sind auf der Baustelle Wellasbestplatten ohne Schutzvorkehrungen zerschlagen worden. „Wir haben mal eine Gartenlaube mit Asbest sanieren lassen, deshalb weiß ich, was da normalerweise für ein Aufwand betrieben wird“, sagt sie. Beim Gewerbeaufsichtsamt aber sagt Abteilungsleiter Ulrich Leihmeister, nach Feststellung eines Mitarbeiters sei nur bei der Verpackung der Asbestplatten nicht alles korrekt gelaufen – kein Anlieger müsse Gesundheitsgefahren fürchten. Die Asbestsanierung sei ordnungsgemäß beantragt worden. Die Arbeiter müssten aber durch Anseilen oder ein Gerüst geschützt werden.

Uni investiert 15 Millionen Euro

Uni-Baudezernent Horst Bauer war am Nachmittag „äußerst erstaunt“, von dem Baustopp erst auf Anfrage der Zeitung zu erfahren: „Wir wissen davon nichts.“ Er gehe aber davon aus, dass sich am Zeitplan für Abriss und Neubau nichts ändern werde. Die Uni investiert etwa 15 Millionen Euro in den von Architekt Johannes Kister entworfenen Neubau.

