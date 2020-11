Nordstadt

Dass Mode auch nachhaltig sein kann, dürfte den meisten mittlerweile bewusst sein. Trotzdem führt der Shoppingausflug vieler Hannoveraner noch immer in die Geschäfte der großen Modeketten. Stefanie Sieverding, Ieva Wanaga-Plischke und Lorena Winkler wollen mit ihrer Mode mehr Menschen vom sogenannten Slowfashion-Konzept überzeugen. Im Studio O8 in der Nordstadt verkaufen die Designerinnen deshalb nun seit zwei Monaten die Mode ihrer drei Label.

Slowfashion, also das Gegenteil von Fastfashion, möchte auf schnelle, rücksichtslose und umweltschädigende Produktion verzichten. Die drei Hannoveranerinnen sind von diesem Konzept überzeugt. „Wo das Fleisch auf dem Teller herkommt, wollen die meisten mittlerweile wissen“, sagt Sieverding, die 2017 ihr Label Dörpwicht gegründet hat und ihre Mode vollständig in Hannover produziert. „Gleiches sollte man sich auch bei seinen Kleidungsstücken fragen.“

„Geballte Frauenpower"

Nähmaschinen, dunkle Möbel im Vintage-Look und zahlreiche bunte Stoffe: In Zusammenarbeit mit dem Second-Hand-Geschäft „Elfie und Ignaz“ haben die Designerinnen ihren gemeinsamen Laden an der Oberstraße 8 eröffnet. „Mit geballter Frauenpower haben wir hier jeden Nagel in die Wand gehauen und jedes Regal selbst angebracht“, sagt Sieverding.

Vintage-Möbel treffen auf nachhaltige Kleidung: Das Studio O8. Quelle: Nina Hoffmann

Zuvor hatte das selbst ernannte Vintageinstitut „Elfie und Ignaz“, das sich der Aufbereitung alter Möbel und dem Verkauf von Secondhand-Kleidung widmet, noch selbst seine Stücke in dem Laden verkauft. Nun ist es in die größere Halle im Hinterhof gezogen. Aufbereitete Möbel bestücken nun auch den neuen Laden – und stehen auch hier zum Verkauf. Besonders praktisch: Kunden von „Elfie und Ignaz“ können Secondhand-Funde im Studio O8 auch ändern und anpassen lassen.

Das kleine Studio teilen sich gleich drei Mode-Label. „Dörpwicht“, Dorfmädchen auf Plattdeutsch, bietet unter anderem sogenannte Zero-Waste-Designs. „Das bedeutet, dass ich bei der Schnittproduktion etwa eines Overalls keinen Abfall produziere“, erklärt Sieverding.

Auch die gebürtige Lettin Wanaga-Plischke setzt mit ihrem Label „Hint Looks“ auf eine nachhaltige Anfertigung. Die Kleidungsstücke und Accessoires für Männer werden bis auf die Westen im Studio 8 gefertigt. „Klassische und vielleicht sogar etwas altbackene Modestücke, wie Fliegen, Hosenträger oder Socken, interpretiere ich neu“, erklärt die Inhaberin von „Hint Looks“, die sich auch auf Maßanfertigungen spezialisiert hat.

Im europäischen Raum produziert dagegen Lorena Winkler die Produkte ihres Labels „Wayóm“. Jeden Monat fertigt sie eine Produktgruppe, also etwa T-Shirts, Pullover oder Hosen – am Ende des Jahres entsteht so ein vollständiges Outfit.

Es geht um Lieblingsstücke

Nachhaltigkeit und regionale Produktionen machen sich auch im Preis bemerkbar: Pullover, Blusen und Herrenwesten stehen ab über 100 Euro zum Verkauf. „Es geht aber eben nicht darum sich jeden Tag ein Teil zu kaufen“, erklärt Winkler. „Sondern bei uns Lieblingsstücke zu finden, die Kunden gerne und lange tragen.“

Wer während Corona lieber einen Bogen um geschlossene Räume macht, kann in den Online-Shops der jeweiligen Label stöbern.

