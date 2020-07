Hannover

Eigentlich sollte die neue Regionsleitstelle schon im Jahr 2017 in Betrieb gehen, jetzt sollen in der Feuer- und Rettungswache am Weidendamm Mitte kommenden Jahres die ersten Notrufe eingehen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) besichtigte am Montag die neuen Räume der Regionsleitstelle. Dort gibt es zwar schon Namensschilder an den Türen, die Möbel und die technische Einrichtung fehlen aber noch.

Jahrelanger Streit

Um die Rettungsleitstelle, zuständig für 1,2 Millionen Menschen in der Region, hatte es einen jahrelangen Streit gegeben. Die Baufirma Züblin hatte von der Stadt Regress für dauerhafte Nachbesserungen und Verzögerungen verlangt, die Stadt ebenfalls von Züblin. Jetzt hat das Rathaus einen Millionenbetrag an Züblin gezahlt, um den Ärger und mögliche Gerichtsverfahren aus der Welt zu schaffen. Es sollen rund 12,5 Millionen Euro geflossen sein, Dezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne), zuständig für das Gebäudemanagement, wollte sich am Montag zu der Summe nicht äußern. Auch die Gesamtbaukosten wollte die Erste Stadträtin nicht nennen.

Die Regionsleitstelle ist in der Feuerwache am Weidendamm untergebracht. Quelle: Rainer Dröse

Am Montag führten die einstigen Streithähne von der Stadtverwaltung und dem Bauunternehmen Züblin gemeinsam durch das Gebäude, in dem auch das städtische Rechenzentrum unterkommen soll. „Hier war in vielen Bereichen der Wurm drin“, sagte Tegtmeyer-Dette. Das habe aber auch an dem „ausgesprochen komplexen und kompliziertem Gebäude“ gelegen. Jens Quade von der Firma Züblin kann sich an kein Bauprojekt erinnern, „wo es ähnlich verfahren war, wie hier“.

19 Arbeitsplätze in der Leitstelle

Herzstück des Gebäudes ist die Regionsleitstelle, ein 500 Quadratmeter großer Raum mit großen, schusssicheren Fensterscheiben. Dort laufen an 19 Arbeitsplätzen die Notrufe auf, und von dort werden die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdiensten in der Region koordiniert. Direkt neben der Leitstelle befindet sich ein weiterer Raum, in dem bei Bedarf zehn Notrufplätze kurzfristig in Betrieb gehen können. „Das ist wichtig zum Beispiel wegen der stark zunehmenden Unwetterlagen“, sagt Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg. „Wir müssen in der Lage sein, schlagartig deutlich mehr Notrufe anzunehmen, um Warteschleifen möglichst zu vermeiden“, erläutert er.

Noch ist der Raum leer. Aber Rohrberg ist gespannt auf die Technik. Beispielsweise wird es möglich sein, Bilder von Einsatzort direkt in die Leitstelle zu übertragen, um die Lage noch besser einschätzen zu können.

Besonderes Licht soll Müdigkeit verhindern

Außerdem kann die neue neue Leitstelle mit der Leitstelle in der Feuerwehrrettungswache verbunden werden. Bei technischen Probleme könnte die eine Leitstelle die andere ersetzen. Und bei besonderen Lagen könnten beide Leitstellen zusammengeschaltet werden. Besonders stolz ist die Feuerwehr auf das sogenannte chronobilogische Licht in der Leitstelle. Das Licht verändert in gewissen Abständen seine Wellenlänge, das soll dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht so schnell müde werden.

In der Leitstelle fehlen noch Möbel und vor allem die Technik. Quelle: Rainer Dröse

Bei der Rettungsleitstelle werden pro Jahr rund 300.000 Einsätze koordiniert, das sind pro Tag zwischen 700 und 1000 Einsätze. Die Leitstelle in der Calenberger Neustadt ist für 160.000 Einsätze ausgelegt.

Ursprünglich sollte es, wie auch in anderen Kommunen, eine gemeinsame Leitstelle mit der Polizei geben, beide Seiten hatten dafür auch eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das Landesinnenministerium hatte aber im Dezember 2014 einen Rückzieher gemacht und den Umzug an den Weidendamm aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt.

