Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Die Pfarrgemeinde St. Augustinus, zu der auch Hemmingen und Pattensen gehören, lädt zum Adventskonzert ein. Der zur Gemeinde gehörende Chor Taktvoll wird am zweiten Adventssonntag, also am 8. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Augustinus Kirche, Göttinger Chaussee 145, in Ricklingen auftreten. Der 1990 gegründete Chor spielt seit dem Jahr 2000 jährlich ein Weihnachtskonzert.

Chor singt Weihnachtslieder aus aller Welt

Unter der Leitung von Melanie Schulze präsentieren die etwa 35 Sänger ein Programm mit bekannten und unbekannten Weihnachtsliedern aus aller Welt sowie einige Klassiker, bei denen die Besucher gern mitsingen dürfen. Zudem wird eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für einen sozialen Zweck wird gebeten.

Kolpingfamilie richtet Adventsmarkt aus

Eingebettet ist das Konzert in den Adventsmarkt der Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen. Der Markt ist von 15 bis 20 Uhr auf dem Kirchplatz geöffnet. Angeboten werden neben Basteleien und selbstgemachter Marmelade auch verschiedene Leckereien. Besucher dürfen sich unter anderem auf Glühwein, Apfelpunsch, Wildschweinbratwurst und Waffeln freuen. Alle Waren stammen aus nachhaltiger Produktion. Mit dem Erlös des Adventsmarkts soll dieses Jahr der Frühstücksclub der Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen unterstützt werden.

Von Tobias Lehmann