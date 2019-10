Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Seit mehr als 30 Jahren schon gibt es die Reihe „Musik in Augustinus“. Das nächste Konzert unter dem Titel „ Edvard Grieg – Norwegen in Noten“ steht jetzt an: am Sonntag, 3. November, 17 Uhr, in der St.-Augustinus-Kirche in Oberricklingen. Zu der katholischen Gemeinde gehören auch Hemmingen und Pattensen....