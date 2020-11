Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Besucher können sich ab sofort für die Gottesdienste in der katholischen St.-Augustinus-Kirchengemeinde bis einschließlich Weihnachten anmelden. Dazu gehören Hemmingen, Pattensen und Ricklingen. Wegen Corona ist das übliche Spektrum dieses Jahr nicht möglich. Der Liturgieausschuss hat mit Pfarrer Christoph Müller aber viele Ideen wie einen Hirtenweg und einen Krippenbesuch zusammengetragen.

Für alle Termine am Wochenende müssen sich Besucher spätestens am Donnerstag zuvor anmelden. Für die Weihnachtsgottesdienste ist der Anmeldeschluss am Donnerstag, 17. Dezember. In der folgenden Übersicht sind alle Gottesdienste am Wochenende sowie über Weihnachten bis einschließlich 27. Dezember aufgeführt.

Anzeige

Die katholische Kirche in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Hemmingen

In der St.-Johannes-Bosco-Kirche an der Berliner Straße dürfen wegen Corona rund 40 Besucher statt der sonst üblichen mehr als 300 Gäste teilnehmen.

Sonntag, 22. November: Die Messe beginnt um 17 Uhr.

Sonnabend, 28. November: Die Messe beginnt um 17 Uhr.

Sonnabend, 5., 12. und 19. Dezember ( Advent): Die Messen beginnen jeweils um 17 Uhr.

Donnerstag, 24. Dezember ( Heiligabend): Anstelle des Besuchs von Gottesdiensten können Besucher in vier Zeitfenstern das Angebot „Offene Kirche“ nutzen und ab 14.30, 15 Uhr, 15.30 und 16 Uhr etwa eine halbe Stunde lang an der Krippe bei Musik, Kerzenschein, Tannenbaum und kleinen Überraschungen verweilen. Damit soll es möglichst vielen Menschen ermöglicht werden, die Kirche am Heiligabend zu besuchen und inne zu halten.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Freitag, 25. Dezember: Die Messe beginnt um 11 Uhr.

Sonnabend, 26. Dezember: Die Messe beginnt um 9 Uhr.

Die katholische Kirche am Ostlandplatz in Pattensen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Pattensen

In die St.-Maria-Kirche am Ostlandplatz dürfen wegen Corona nur etwa 25 Besucher. Sonst bietet das Gotteshaus mehr als 300 Plätze.

Sonnabend, 21. November: Die Messe beginnt um 17 Uhr.

Sonntag, 29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember ( Advent): Die Messe beginnt jeweils um 9 Uhr.

Donnerstag, 24. Dezember ( Heiligabend): Da das traditionelle Krippenspiel ausfallen muss, lädt die Gemeinde dazu ein, die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Hirten zu erleben und einen Hirtenweg draußen zu begehen. Der sogenannte Weggottesdienst mit dem Thema „Unterwegs zur Krippe wie die Hirten“ beginnt um 15.30 Uhr in den Pattenser Bruchwiesen und endet vor der St.-Maria-Kirche. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Der Wortgottesdienst beginnt um 18 Uhr.

Freitag, 25. Dezember: Die Messe beginnt um 9 Uhr.

Sonnabend, 26. Dezember: Die Messe beginnt um 11 Uhr.

Die katholische St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Ricklingen

Die St.-Augustinus-Kirche an der Göttinger Chaussee ist die größte der drei Kirchen. Wegen Corona sind nur rund 80 Besucher erlaubt. Dort passen normalerweise etwa 500 Menschen hinein.

Sonntag, 22. November: Die Messe beginnt jeweils um 11 Uhr.

Sonntag, 29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember ( Advent): Die Messe beginnt jeweils um 11 Uhr.

Lesen Sie auch

Donnerstag, 24. Dezember ( Heiligabend): Die Christmette beginnt um 17 und um 22 Uhr.

Sonntag, 27. Dezember: Die Messe beginnt um 11 Uhr.

Anmeldungen sind im Pfarrbüro unter Telefon (0511) 12359530 möglich, per E-Mai an buero.ricklingen@sankt-augustinus-hannover.de und im Internet auf sankt-augustinus-hannover.de unter dem Reiter Gottesdienste.

Von Andreas Zimmer