Bothfeld

Malerisch liegt der Findling zwischen den Wiesen. Als wäre er immer schon hier gewesen. Dabei markiert der große Stein zwischen den Straßen Im Heidkampe und Klingenkampe erst seit Kurzem historisches Terrain. „Hier ist das Drei-Dörfer-Eck“, sagt Gerhard Stoffert.

Der umtriebige 93-Jährige ist versierter Heimatforscher. Er hat Monate in Archiven verbracht und zahlreiche Bücher über die Geschichte von Hannovers Osten geschrieben. Und jetzt hat er den Stein neben dem Feldweg Am Laher Graben auf eigene Kosten aufstellen lassen, für rund 2500 Euro. Genau an der alten Grenze zwischen Lahe, Bothfeld und Klein-Buchholz.

Klein-Buchhozer Wiesen versteigert

Der Laher Graben wurde 1775 angelegt. „Östlich davon war das Überschwemmungsgelände des Altwarmbüchener Moors – das Gebiet gehörte zu Lahe“, sagt Stoffert und deutet hinter den Findling. Der kleinere Grenzgraben auf der anderen Seite des Weges bildete seit einem Grundstücksverkauf 1869 die Grenze zwischen Bothfeld im Norden und Klein-Buchholz im Süden. Bei einer Versteigerung von Klein-Buchhozer Wiesen hatte damals ein Bothfelder mit 530 Talern einen Mitbewerber aus Klein-Buchholz um 20 Taler überboten. An diese alten Grenzen erinnert die Bronzetafel auf dem Findling, den der Landschaftsbaubetrieb Sprengel und Trenkner hier für Gerhard Stoffert gesetzt hat.

700 Jahre Klein-Buchholz

Der Hobbyhistoriker will mit dem Drei-Dörfer-Eck-Findling ein Stück Geschichte lebendig halten. Und er will an seinen Heimatort Klein-Buchholz erinnern, der zu Stofferts Leidwesen seit 1980 kein eigenständiger Stadtteil mehr ist.

Das alte Dorf und seine Feldmark sind heute auf acht Stadtteile aufgeteilt, der angestammte Name ist dabei völlig verschwunden. Dabei habe Paragraf 3 des Vertrages bei der Eingemeindung nach Hannover 1907 garantiert, dass Klein-Buchholz erhalten bleibe, sagt der 93-Jährige: „Wenn ich keine Angst vor den Kosten hätte, würde ich das vor Gericht überprüfen lassen.“

Die Bronzetafel erinnert an die einstige Grenze zwischen Lahe, Bothfeld und Klein-Buchholz. Quelle: Simon Benne

In einer 1320 ausgestellten Urkunde findet sich ein erster Hinweis auf die Existenz von Klein-Buchholz, das somit in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen feiern kann. „Das Dorf war einst größer als Bothfeld oder Lahe, und ohne die Genehmigung des Klein-Buchholzer Gemeindevorstehers hätte die Pelikan-Fabrik nicht gebaut werden können“, sagt Stoffert.

Er wünscht sich, dass der Findling die Spaziergänger zwischen den Wiesen immer wieder an Hannovers verschwundenen Stadtteil Klein-Buchholz erinnert. „Eine Stadt, die Kulturhauptstadt werden will, sollte ihre Geschichte bewahren“, sagt er, „sie darf ihre Wurzeln nicht kappen.“

Von Simon Benne