Mahnwachen gegen Pflegenotstand in Hannover

Hannover

Auch in den Sommerferien reißt der Protest von Pflegebeschäftigten gegen Missstände in ihrer Branche nicht ab. Am Kröpcke und weiteren stark frequentierten Stellen der Stadt positionieren sich seit Donnerstagfrüh eine Woche lang Mitarbeiter aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen Hannovers, um auf Fehlentwicklungen hinzuweisen.

Kritik an Pflegenotstand in Hannover durch Facebook-Gruppe

Die Initiative ist nach Angaben von Altenpflegerin Anna Glogowska aus einer Facebook-Gruppe entstanden. „Die Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen werden zunehmend schwieriger“, sagt Aktivist Reinhold Siefken: Die Privatisierung der Krankenhäuser und Pflegeheime, aber auch der ambulanten Pflege führe zur einer Ökonomisierung dieser Einrichtungen. „Daraus ergibt sich für die Beschäftigten ein enormer Kosten- und Arbeitsdruck: Immer weniger Pflegekräfte müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Menschen pflegerisch versorgen.“ Weil immer weniger junge Menschen Lust hätten, einen Pflegeberuf zu ergreifen, und ältere diesen wegen des Arbeitsdrucks aufgäben, seien die verbleibenden Mitarbeiter zunehmend „physisch und psychisch ausgebrannt“.

Protest gegen Pflegenotstand: Am Donnerstag und Freitag sowie nächsten Mittwoch steht das Infozelt am Kröpcke. Quelle: Conrad von Meding

Mahnwachen auch in Linden und List

Bei den Mahnwachen wollen die Beschäftigten mit Betroffenen ins Gespräch kommen und werben für Veränderungen. Sie dauern jeweils von 9 bis 18 Uhr. Am Donnerstag und Freitag steht das Infozelt am Kröpcke, am Sonnabend neben Edeka auf der Limmerstraße, am Sonntag am Körtingbrunnen in der Lister Meile, am Montag und Dienstag auf dem Platz der Weltausstellung und am Mittwoch schließlich wieder auf dem Kröpcke.

Von Conrad von Meding