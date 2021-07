Östliche Stadtteile

Abschied vom Turboabitur: In diesem Jahr hat an den Gymnasien der erste Jahrgang wieder nach 13 Jahren das Abitur gemacht. Aber die Gebäude sind längst nicht vollständig auf den gleichzeitigen Unterricht von 13 Jahrgängen ertüchtigt worden. Teils dauert es sogar bis 2025 oder 2026. Im Schulausschuss der Stadt hat Jörg Gronemann vom Fachbereich Gebäudemanagement jetzt einen Zwischenstand gegeben.

Großprojekt kostet 80 Millionen Euro

Beim Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium im Zooviertel ist bereits seit fast zwei Jahren der Haupttrakt saniert, zudem ist ein Erweiterungsneubau geplant – als gemeinsames Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft mit der Sophienschule. Insgesamt wird das knapp 80 Millionen Euro kosten, statt Mitte nächsten Jahres wird der Neubau wegen aufwendiger Kampfmittelsondierung vermutlich erst im April 2023 fertig. Übergangsweise nutzt das Gymnasium neben den mobilen Raumeinheiten seit den Osterferien auf den Altbau der Sophienschule mit, die inzwischen ihren Neubau an der Lüerstraße bezogen hat.

Die Leibnizschule in der List ist in den vergangenen Jahren aufgestockt und erweitert worden, ein weiterer Gebäudeteil soll bis August nächsten Jahres fertig werden – rund zwei Monate später als ursprünglich geplant. Zwischenzeitlich sind einige Klassen in mobilen Raumeinheiten auf der Schulsportanlage Lister Kirchweg untergebracht. Komplett ausgebaut ist die Ricarda-Huch-Schule. Hier waren für die Umstellung auf G9 nur organisatorische Änderungen und kleinere Umbauten nötig, so wurde etwa ein PC-Raum zum Unterrichtsraum umgestaltet.

An der Käthe-Kollwitz-Schule muss noch eine Außenanlage fertiggestellt werden. Quelle: privat

Umbau der Herschelschule zieht sich

Die Herschelschule am Sahlkamp wird erst 2025/2026 vollständig auf 13 Jahrgänge ausgelegt sein. Wie Gronemann sagte, gestaltet sich die Ausbau kompliziert. Es sind Umbauten und Erweiterungen nötig, auch umfassende Brandschutzmaßnahmen. Südlich der Aula entsteht ein Erweiterungsbau neu. Zwischenzeitlich werden Container in Holzmodulbauweise auf den Sportplatz SV Borussia aufgestellt. Der Neubau soll im August 2025 in Betrieb gehen, die anderen Umbauten werden nicht vor Frühjahr 2026 abgeschlossen.

Elternvertreter Michael Balke sagte in der Ausschusssitzung, es sei schon bedauerlich, dass sich der Ausbau so lange hinziehe, obwohl doch schon 2021 der erste Jahrgang nach 13 Jahren das Abitur mache.

Noch fehlt die Außenfläche – Corona ist schuld

Besser ist die Käthe-Kollwitz-Schule in Groß-Buchholz dran. Der Holzmodulbau ist fertiggestellt und in Betrieb genommen, nur die neue Außenanlage, die als Ausgleichsfläche für den Wegfall von Bereichen des Schulhofs entstehen sollte, kann derzeit nicht gebaut werden. Denn wegen der Pandemie darf der Sportunterricht nur draußen stattfinden und die Rasensportfläche wird benötigt und kann nicht bebaut werden.

Auch die Baumaßnahme an der Schillerschule in Kleefeld verzögert sich wegen der Corona-Krise etwas. Statt August 2022 wird der neue Anbau wohl erst 2023 beendet. Auch dies Gymnasium ist zwischenzeitlich auf Container ausgewichen. Das Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg sollte ursprünglich erweitert und saniert werden. Inzwischen läuft es aber wohl auf einen Neubau hinaus. Übergangsweise werden Container genutzt.

Von Saskia Döhner