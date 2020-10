Hannover

„Ohne die Ehrenamtlichen würde dieses Projekt nicht funktionieren“, sagt Initiatorin Kornelia Stock. Um unbekannte Pflanzensorten zu schützen und zu pflegen, hatte Stock 2014 die Idee, auf der Brachfläche An der Bauwiese 42 in Ricklingen einen Schau- und Lerngarten zu pflanzen. Daraus entstanden ist der Vermehrungsgarten Hannover, der nun die Auszeichnung UN-Dekade Biologische Vielfalt erhalten hat.

Feier muss wegen Corona-Pandemie vorerst ausfallen

Die Auszeichnung UN-Dekade Biologische Vielfalt ist eine Initiative der Vereinten Nationen. Bereits im November erhielt der Vermehrungsgarten Hannover die Auszeichnung, doch das große Fest im Frühling musste aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie ausfallen. Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen konnten die Initiatoren die Feier nun am vergangenen Sonnabend, 10. Oktober, zumindest im kleinen Kreis nachholen. Im Fokus standen an diesem Tag natürlich die biologische Vielfalt sowie das Angebot des Vermehrungsgartens.

„Das ist ein großartiges, nachhaltiges und zukunftsfähiges Konzept“, lobte Ulrich Prote, Fachbereichsleiter für Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover. Er selbst habe sich während seines Besuchs im vergangenen Jahr durch die verschiedenen Tomatensorten probiert und festgestellt: Tomate sei nicht gleich Tomate. Denn der Vermehrungsgarten pflegt allein 41 Tomatensorten. „Es geht um den Erhalt von samenfestem Gemüse und besonderen Kräutern“, erklärt Stock, einen großen Teil der verschiedenen Sorten gebe es bereits nicht mehr, daher seien das Streuen von Saatgut und die Pflege auch so wichtig.

Vermehrungsgarten : Gutes Konzept für Umweltbildung

Im Vermehrungsgarten baut Stock gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Helfern bewusst Gemüsesorten an, die auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland an. „Der Vermehrungsgarten ist offen für alle. Jeder kann die Abläufe beim Anbau und der Pflege verfolgen“, erklärt sie. Ziel sei es, durch Gespräche Interessierten so viel Wissen weiterzugeben, dass diese die gefährdeten Sorten selbst auf ihren Balkonen und in ihren Kleingärten anpflanzen könnten. „Es gibt keine weitere ähnliche Anlage im Stadtgebiet. Das Projekt ist ein Indikator für Umwelt und Umweltbildung“, sagt Prote.

In Kooperation mit der Stadt Hannover möchten die Initiatoren des Vermehrungsgartens auch weiterhin gemeinsam mit Unterstützern, Einwohnern und Organisationen die biologische Vielfalt im Garten fördern.

