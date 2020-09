Ricklingen/Hemmingen/Pattensen

Mit einer der großen Orgeltoccaten von Johann Sebastian Bach wird am Freitag, 4. September, die festliche Orgelvesper in der illuminierten St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen beginnen. Der Anlass: Die katholische Gemeinde, zu der heute auch Hemmingen und Pattensen gehören, besteht seit 90 Jahren. Zuletzt fand wegen der Corona-Krise im Februar ein Konzert in dem Gotteshaus an der Göttinger Chaussee 145.

Dekanatskantor Alexander Kuhlo aus Stuttgart, der unter anderem in Hannover studierte, spielt an der Lobback-Orgel. Nach der Toccata in d-dorisch BWV 538 stehen unter anderem das Praeambulum in E-Dur von Vincent Lübeck und als Ruhepunkt der zweite Satz aus dem Largo aus der neunten Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvorak auf dem Programm. Es gibt zudem eine Uraufführung: Ein Scherzo für Orgel – von Kuhlo komponiert und gespielt als Hommage an den Tonsatzprofessor Siegfried Strohbach (1929-2019) aus Hannover. Ferner wirken Pastor Christoph Müller (Liturgie), Oliver Nöthel (mediale Begleitung) und Winfried Dahn (Leitung und Rezitation) mit.

Konzert 90 Jahre St. Augustinus : Hier kann man sich anmelden

Das Konzert in Zusammenarbeit mit der Stiftung Edelhof Ricklingen und dem Kulturbüro der Stadt Hannover beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Wegen Corona dürfen nur 80 Besucher teilnehmen. Die Kirche bietet sonst Platz für bis zu 500 Menschen. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 12 Uhr, im Pfarrbüro unter Telefon (05 11) 12 35 95 30 möglich. Wer möchte, kann auch spontan kommen und seine Kontaktdaten am Eingang hinterlassen, es könnten dann aber alle Plätze besetzt sein, teilt Dahn mit.

Von Andreas Zimmer