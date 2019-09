Hemmingen/Pattensen/Hannover

Der Termin ist längst verstrichen: Am 14. August 2019, so hieß es mal im Jahr 2016, soll die 7,5 Kilometer lange Ortsumgehung der Bundesstraße 3 für den Verkehr freigegeben werden. Doch schon damals hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr darauf hingewiesen, dass der Termin nicht verbindlich sei. Be...