Hemmingen/Hannover

Ein Teil der Bundesstraße 3 zwischen Hemmingen und Hannover wird für fünf Tage gesperrt. Die Arbeiten hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf den Beginn der Herbstferien gelegt. Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 3. Oktober, und soll am Montag, 7. Oktober, 5 Uhr, beendet sein.

Die Frankfurter Allee ist deshalb in Richtung Hannover komplett dicht. In Richtung Hemmingen bleibt eine der beiden Fahrspuren frei. Das Rechtsabbiegen auf die sogenannte Querspange von der Frankfurter Allee in Richtung Stadtfriedhof Ricklingen ist also möglich.

Asphaltierungsarbeiten sind der Grund

Der Grund für die Sperrung: An der Kreuzung nahe des Waldschlösschens wird asphaltiert und ein Abschnitt an die künftige B3-Ortsumgehung angeschlossen. Die Behörde empfiehlt, den Bereich über die Göttinger Chaussee in Ricklingen zu umfahren. Die Umleitung ist ausgeschildert.

An der Göttinger Chaussee sind allerdings auch Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten, denn dort wird aktuell an den Stadtbahngleisen gebaut. Ein Umfahren über die Straße In der Rehre in Wettbergen ist nicht möglich, weil diese zurzeit ausgebaut wird und deswegen teilweise gesperrt ist.

Von Andreas Zimmer