Hannover

Einen schweren Verlust hat ein älteres Ehepaar aus dem Stadtteil Sahlkamp vor wenigen Monaten verkraften müssen. Eine Reinigungskraft stahl aus einem Einfamilienhaus im Märchenviertel Schmuck im Wert von rund 30.000 Euro, darunter etliche Familienerbstücke der Hausbesitzerin. Am Mittwoch sollte sich Putzfrau Claudia P. vor dem Amtsgericht Hannover wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten – doch die 54-Jährige erschien nicht. Deshalb verhängte das Gericht in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl; die bereits einschlägig vorbestrafte P. muss demnach an die Staatskasse 180 Tagessätze à 20 Euro zahlen sowie einen Wertersatz von 30.000 Euro leisten.

Wie die 78 Jahre alte Bewohnerin des Hauses im Anschluss an die Verhandlung erzählte, müsse die Raumpflegerin den Schmuck gestohlen haben, während sie selbst im Haus anwesend war: „Wenn der Staubsauger läuft, kann ich ja nicht hören, was jemand anderes im Nachbarzimmer treibt.“ Verschwunden seien mehrere Colliers, Armbänder, Anhänger und eine wertvolle Uhr aus Familienbesitz. Deponiert waren die Schmuckstücke in einer Schatulle im Schlafzimmer. Doch auch der 82-jährige Ehemann hatte Verluste zu beklagen: Ihm stahl die Angestellte einige – wenige – Schmuckstücke, die in einer Nachtischschublade lagerten.

Lesen Sie auch

Quittungen waren hilfreich

Die Seniorin bemerkte den Verlust ihrer Preziosen erst, als sie sich für eine Einladung bei einer Bekannten schick machen wollte, erstattete Ende Juli Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler führten bei der Putzfrau – die erst sechs Monate im Märchenviertel gearbeitet hatte – eine Hausdurchsuchung durch, fanden aber aus dem Eigentum der Eheleute nur vier Kettchen und einen Ring wieder. „Zum Glück hatten wir viele Quittungen vom Kauf der Schmuckstücke aufgehoben und Fotos für die Versicherung gemacht“, sagte die 78-Jährige. So konnte das Ehepaar dem Gericht schließlich Rechnungen für Wertsachen in Höhe von 25.400 Euro vorlegen – und die Schätzung des Gesamtschadens wurde klaglos akzeptiert.

Claudia P. bleiben nach Zustellung des Strafbefehls zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Tut sie dies nicht, wird das Urteil rechtskräftig. Sollte sie widersprechen, muss das Amtsgericht einen neuerlichen Verhandlungstermin anberaumen – und darauf hoffen, dass die Angeklagte dann auch erscheint.

Von Michael Zgoll