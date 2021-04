Vahrenheide

Corona hat sie in ihrer Kreativität nicht gehemmt: Melisa, Aminata und Julija heißen die Siegerinnen des dritten Schreibwettbewerbs an der Integrierten Gesamtschule Vahrenheide/Sahlkamp. Insgesamt hatten 18 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5, 8 und 9 mitgemacht – größtenteils Mädchen, wie Markus Jakobi, Fachbereichsleiter Deutsch und Musik erzählt. Sie hätten sehr persönliche und nachdenkliche Texte produziert, mal als Gedicht, Brief, Sachtext oder Gedanken in freier Form.

Ob die Schülerinnen in der Corona-Krise mehr Zeit und Muße zum Schreiben als sonst gehabt hätten oder ob ihnen die Begegnungen aus der Schule gefehlt hätten – herausgekommen sei jedenfalls ein bunter Strauß an Texten.

Am Ende erreichte Melisa aus der 9a den ersten Platz, Aminata aus der Klasse 5b kam auf den zweiten Platz und Julija aus der 9c wurde Dritte. Die Preisverleihung habe in einer „gespenstisch leeren Schule“ stattgefunden, sagt Jakobi. Der feierliche Rahmen und der Applaus des Publikums hätten gefehlt, die Leistung der Nachwuchsschreiberinnen schmäle dies aber nicht.

Von Saskia Döhner