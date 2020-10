Seelhorst

Die Stadtverwaltung soll sich bei der Üstra und der Firma X-City-Marketing dafür einsetzen, dass an der neuen Bushaltestelle Hans-Sachs-Weg in Seelhorst zwei Wetterhäuschen eingerichtet werden. Diesen interfraktionellen Antrag hat der Bezirksrat Döhren-Wülfel in seiner jüngsten Sitzung mit einer Gegenstimme (des Linken-Vertreters) beschlossen. Der neue Busstopp der Üstra-Linie 134 ist am 1. Oktober 2020 in Betrieb gegangen. Veranschlagt waren für seinen Bau 120.000 Euro. 90.000 Euro trägt das Land, die verbleibenden 30.000 Euro teilen sich Region und Stadt Hannover jeweils zur Hälfte. In Richtung Nordring befindet sich der Haltepunkt im Wülfeler Bruch, in Richtung Peiner Straße um die Ecke in der Peiner Straße.

Ein Wartehäuschen soll kommen

In der Begründung des Antrags heißt es, dass diese Wartehäuschen für die Anlieger ebenso wichtig seien wie für die Besucher des Jüdischen Friedhofs in der Peiner Straße. Die Bezirksratspolitiker verwiesen auf eine Verwaltungsvorlage aus Februar 2019, in der das Aufstellen zumindest eines Wetterschutzes festgeschrieben ist: auf dem Gehweg des Wülfeler Bruchs rund zehn Meter südlich der Haltestelle Fahrtrichtung Nord. Für die Pappel, die dort gefällt wurde, hatte die Stadt eine Ersatzpflanzung im nahen Umfeld versprochen.

Anzeige

Auf der Peiner Straße ist kein Wartehäuschen vorgesehen – sonst wäre nach Auskunft der Verwaltung nicht mehr genug Platz für den Radweg geblieben. Quelle: Michael Zgoll

Auch Stadtbezirksmanager Sven Berger bestätigte in der Bezirksratssitzung, dass für die Haltestelle Hans-Sachs-Weg nur ein Wartehäuschen – am Wülfeler Bruch – vorgesehen sei. In Fahrtrichtung Peiner Straße sei dies entfallen, da sonst der benachbarte Radweg in zu starkem Maße tangiert worden wäre. Allerdings musste Berger dem Gremium mitteilen, dass die verantwortliche Firma X-City-Marketing „aus vertragsrechtlichen Gründen“ im Jahr 2020 keinen Wetterschutz mehr aufstellen werde. Die Verwaltung lege sich das Vorhaben aber für 2021 auf Wiedervorlage. Wirklich befriedigen konnte diese Antwort die Politiker nicht, wie man einigen sarkastischen Kommentaren entnehmen konnte.

Von Michael Zgoll