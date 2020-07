Seelhorst

Das nennt man in der Fußballersprache ein Eigentor: Die SPD-Fraktion im Bezirksrat Döhren-Wülfel hatte zur jüngsten Sitzung des Gremiums eine schon lange beschlossene Benennung einer Straße im Stadtteil Seelhorst angemahnt. Im März 2004, so Bezirksratsherr Reiner Zitzke, habe das Gremium einstimmig gefordert, eine der Straßen im Neubaugebiet Peiner Straße / Hoher Weg nach Oskar Schrader zu benennen. Der Sozialdemokrat war lange Jahre Schiedsmann im Bezirk und von 1986 bis zu seinem überraschenden Tod 1988 Bezirksbürgermeister – der erste aus den Reihen der SPD in Döhren-Wülfel. Doch was der Fraktion offenbar entfallen war: Im März 2006, also zwei Jahre später, hatte der Bezirksrat mehrheitlich beschlossen, die drei Straßen im Neubaugebiet nach Frauen zu benennen – was der Rat per Beschluss vom 8. Juni 2006 dann auch umsetzte. Der Änderungsantrag der Bezirksrats-SPD, wenigstens eine der drei Straßen nach Oskar Schrader zu benennen, war 2006 mit neun zu sieben Stimmen abgelehnt worden.

Votum des Rates ignoriert

„Auch wenn der Rat beschlossen hat, neue Straßen vorrangig nach Frauen zu benennen, kann dies nicht dazu führen, dass nunmehr grundsätzlich verdiente männliche Personen überhaupt nicht mehr geehrt werden“, hatten die Sozialdemokraten 2006 argumentiert. Bei einem Verhältnis von zwei zu eins von Frauen- und Männerpersönlichkeiten sei der Auftrag des Rates hinreichend beachtet. Doch die Bezirksratsmehrheit sah dies anders und benannte die drei Straßen in dem kleinen Neubaugebiet allesamt nach Frauen: Hedwig Bollhagen (vielfach geehrte Leiterin einer Keramik-Schule), Martel Schwichtenberg (Grafikerin, die bekannte Bahlsen-Logos entwickelte) und Irmgard Wolderding (langjährige Leiterin des Kestner-Museums).

Die Keramik-Expertin Hedwig Bollhagen ist auf der Beschilderung der Straße verewigt, die ebenso in die Peiner Straße mündet wie in den Hohen Weg. Quelle: Frank Wilde

Allerdings war die SPD damals nicht die einzige Partei, die mit dem Versuch scheiterte, ein verdientes Mitglied per Straßennamen zu ehren. Denn der Bezirksrat hatte 2004 auf Wunsch der CDU per Zusatzantrag ebenso einmütig beschlossen, eine Straße im Stadtbezirk nach Leopold Merkelbach zu benennen. Immerhin sei der Christdemokrat zwischen 1981 und 1986 der erste Bezirksbürgermeister gewesen, den Döhren-Wülfel überhaupt je hatte. Doch dieser Wunsch versandete ebenso wie die einst geforderte Ehrung von Oskar Schrader – nur dass die CDU aktuell nicht bei der Verwaltung anfragte, warum ihr Kandidat immer noch nicht auf irgendeinem Straßenschild verewigt ist.

Schrader steht in Vorschlagsliste

Immerhin hatte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst bei der Beantwortung der SPD-Anfrage zwei Trostpflaster im Gepäck. Sie wies darauf hin, dass die hannoverschen Bezirksräte seit November 2011 laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz ja nunmehr alleine über die Benennung von Straßen in ihrem Beritt entscheiden können, also ohne abschließendes Votum des Rates. Und der Name von Oskar Schrader sei auch nicht in Vergessenheit geraten, so Ohlhorst – denn er habe bei der Verwaltung einen Platz „in der umfangreichen Vorschlagssammlung für Straßenbenennungen“ gefunden.

Von Michael Zgoll