Südstadt

Filigran sind die Gitter gearbeitet. Wie ein verspielter Kontrapunkt umrahmen sie mit ihren geschmiedeten Fischen und Enten am Maschseeufer die martialischen Löwen des NS-Bildhauers Arno Breker. Erschaffen hat diese Gitter um 1934 der Künstler Siegfried Prütz. „Er war ein absoluter Virtuose der Schmiedekunst“, schwärmt Andreas Rimkus, „er konnte mit dem Eisen gleichsam malen.“

Arbeit am Gitter der Löwenbastion: Siegfried Prütz (rechts) mit seinem Gesellen Walter Stolzenburg Quelle: Sammlung Andreas Rimkus

Rimkus weiß, wovon er spricht. Der 58-Jährige firmiert selbst als „Schmiede- und Ideenkünstler“. In Springe hat er den „Weg zur Kunst“ aufgebaut, ein faszinierendes Schmiedelabor mit vielen Eiseninstallationen. Im Jahr 2013 übernahm er den Nachlass von Siegfried Prütz. Dessen Sohn Jan (1931-2013) war an der Fachhochschule für Metallgestaltung in Hildesheim einst Rimkus‘ Ausbilder gewesen.

Verspielter Stil: Prütz verzierte das Gitter der Löwenbastion mit kunstvoll geschmiedeten Fischen, Schwänen und Enten. Quelle: Simon Benne

„Handwerkliches Kulturgut“

Seither hat Rimkus in akribischer Kleinarbeit das Leben des vergessenen Meisterschmiedes rekonstruiert. Er sammelte Werkstücke und Tausende Fotos, transkribierte Hunderte von Briefen. Auf der Website www.schmiedeschatz.de erinnert er an Siegfried Prütz: „Er hat handwerkliches Kulturgut geschaffen, das es verdient, für die Zukunft bewahrt zu werden“, sagt Rimkus.

Prütz, geboren 1900 in Kiel, schuf mindestens 1000 Schmiedewerke – Leuchter und Türdücker, Lampen und Sonnenuhren. Unter anderem staffierte er damit Villen von Pelikan-Chef Fritz Beindorff und Zigarettenkönig Hermann Reemtsma aus. „Er war einer der bekanntesten und gefragtesten Schmiedekünstler seiner Zeit“, sagt Rimkus, der unter anderem ein Musterstück des Löwenbastions-Gitters in seiner Sammlung verwahrt.

Für Pelikan-Chef Fritz Beindorff schmiedete Pütz eiserne Kunstwerke – etwa über der mittigen Tür in dessen Gut Auermühle. Quelle: Sammlung Andreas Rimkus

Professor für Metallgestaltung

Prütz stand der Lebensreformbewegung nahe. Er gründete die Kunsthandwerkersiedlung Gildenhall bei Neuruppin, die auf handwerkliche Qualitätsarbeit statt auf industrielle Massenfertigung setzte. Im Jahr 1929 wurde er Professor für Metallgestaltung an der Kunstgewerbeschule in Hannover. Er erwarb ein altes Bauerngut an der Dorfstraße in Isernhagen K.B. „In harter Arbeit verwirklichte er hier die Verbindung von Handwerk, Kunst und Leben“, erzählt Rimkus. Unter anderem schuf er Leuchter und den goldenen Portalschmuck für die nahe St.-Marien-Kirche.

Kunstvoll: Prütz' Portalschmuck an der St.-Marien-Kirche in Isernhagen. Quelle: Andreas Rimkus

Zum Offenbarungseid gezwungen

Die Wirtschaftskrise stürzte Prütz jedoch in finanzielle Nöte. Er verlor seine Ersparnisse, einen Privatkredit konnte er nicht mehr tilgen. Im Jahr 1932 erging sogar ein Haftbefehl gegen ihn, er war zum Offenbarungseid gezwungen. In der NS-Zeit nahm er dann auch Aufträge der Wehrmacht an. „Er ließ sich immer enger in die NS-Ideologie einbinden und wurde auch Mitglied der NSDAP“, weiß Rimkus. Kurz vor seinem Tod habe Prütz, der sich als Künstler verkannt sah, der „Nationalsozialistischen Kulturgemeinde“ jedoch den Rücken gekehrt.

Ein Ort für Leben, Handwerk und Kunst: Prütz mit einer seiner Töchter in Isernhagen, wo er einen Hof bewohnte. Quelle: Sammlung Andreas Rimkus

Filigrane Kunst aus Eisen

Anekdoten ranken sich um Prütz, der bei seinen zahlreichen Geschäftsreisen meist eine Rindsledertasche mit blanken Metallbeschlägen bei sich trug. Vor potenziellen Auftraggebern zog er daraus einen Apfel hervor mit den Worten: „Sieh, das ist das einzige, was ich von zu Hause habe, wenn ich hier an fremden Orten mich für anderer Leute Dinge plagen muss.“ Dann holte er ein kunstvoll geschmiedetes Werkstück aus der Tasche, etwa einen Kerzenhalter. „Die Menschen waren dann tief beeindruckt davon, was für ein filigranes Kunstwerk aus einem Stück Eisen entstehen kann“, sagt Rimkus.

„Filigrane Arbeit“: Andreas Rimkus mit einem Entwurf von Prütz für das Gitter an der Löwenbastion. Quelle: Simon Benne

Der Springer hat dafür gesorgt, dass Prütz’ alte Esse im Glashaus Sorsum in Wennigsen ein neues Domizil gefunden hat. Sonst erinnert wenig an Prütz. Der Vater von sechs Kindern starb verarmt im Jahr 1939. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Andreas Rimkus präsentiert Prütz‘ Schmiedeschätze beim Tag der offenen Tür am 13. September, 11 bis 18 Uhr, am Springer Weg zur Kunst. Um Anmeldung unter (0 51 41) 616 55 wird gebeten.

Von Simon Benne