Hannover - Wildschweine in der Eilenriede – erster Unfall auf Schnellweg In der südlichen Eilenriede hält sich Wildschweinnachwuchs auf. Die Frischlinge haben bereits einen Unfall auf dem Messeschnellweg verursacht. Die Stadt empfiehlt, Hunde anzuleinen und Wege nicht zu verlassen. Auch eine ganze Reihe anderer Tiere macht Probleme.

Jetzt auch in der Eilenriede in Hannover: Wildschweine kommen immer öfter auch in Städte. Quelle: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)