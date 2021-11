Hannover

Die umstrittenen Pläne der Stadtverwaltung zum Anwohnerparken in der Südstadt von Hannover werden von den Politikern im Stadtbezirksrat mehrheitlich abgelehnt. In dem Gremium haben am Mittwochabend lediglich die Grünen und die Einzelvertreterin von „Die Partei“ zugestimmt. CDU und FDP lehnen die Pläne genauso ab wie die SPD, die sich sowohl im Stadtbezirksrat als auch im Rat in einer Koalition mit den Grünen befindet.

Interessant werden jetzt die Beratungen in den Ratsausschüssen und im Stadtrat, der in dieser Angelegenheit die endgültige Entscheidung trifft. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Lars Kehlich, hat am Donnerstag klargestellt, dass die Bewohner der betroffenen Bereiche bei einer Entscheidung „mitgenommen werden müssen“. Es dürfe „kein Konzept geben, das den Leuten einfach übergestülpt wird“, betonte er.

Befremden über die Verwaltung

Im Stadtbezirksrat Südstadt-Bult hatte die dortige SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Adolph deutlich gemacht, dass die SPD keineswegs gegen ein „modernes Parkraummanagement“ sei. Allerdings sei es „sehr befremdlich von der Verwaltung, völlig kommentarlos die gleiche Vorlage“ wieder in den Bezirksrat zu geben, ohne dass die zahlreichen Änderungswünsche von Politik oder Bürgern berücksichtigt worden seien.

Mit Verwunderung reagierten viele Bezirksratsmitglieder auf die Äußerung von Claudia Roick vom städtischen Tiefbauamt. „Wir haben uns entschlossen, die Vorlage vom März 2020 nicht zu verändern, weil sich die Kosten nicht geändert haben“, sagte sie in der Sitzung. Die CDU hat den Verdacht, dass die Verwaltung ihre Pläne durchpeitschen will, meinte deren Fraktionschef Jan Alexander Scholz. Offenbar solle die Bürgerbeteiligung weitgehend ausgeschlossen werden. Zudem sei das vorliegende Konzept für die Südstadt ungeeignet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist ein Machwerk der Verwaltung“

Er sei „über das Machwerk der Verwaltung erschüttert“, sagte FDP-Ratsherr Wilfried Engelke. Er bereue inzwischen, als Mitglied des Ampelbündnisses die Verwaltung mit der Planung einer Anwohnerparkzone mitbeauftragt zu haben. „Das Ganze wird nicht einen Parkplatz mehr bringen, dafür aber langfristig die Einnahmen des Kämmerers erhöhen“, sagte er. Eine Folge werde auch sein, dass viele kleine Geschäfte in der Südstadt dichtmachen müssten.

Der Stadtbezirksrat Südstadt-Bult, der derzeit im Ratssaal tagt, lehnt die Pläne mehrheitlich ab. Quelle: Mathias Klein

Auch von Bürgern gab es in der Sitzung Kritik an den Plänen der Verwaltung. Anwalt Christoph-Justus Loskant brachte die Verlegung seiner Kanzlei aus der Südstadt ins Spiel, weil es mit einer Anwohnerparkzone weder Parkplätze für seine Mitarbeiterinnen noch für Mandaten gebe. Ein Bewohner der Langensalzastraße bemängelte ein „ungerechtes System“, weil an seiner Straße Parkgebühren bezahlt werden müssen, in Nachbarstraßen aber nicht.

Grüne verteidigen Parkpläne

Grünen-Fraktionschef Oliver Kluck verteidigte die Stadt gegen Kritik. Die Bürgerbeteiligung falle deshalb gering aus, weil der vorgegebene rechtliche Rahmen klein sei. Es gebe den Wunsch vieler Bürger, das Anwohnerparken einzurichten. Aber auch Kluck kritisierte einen Teil der Vorlage der Stadt. Ein Dienstauto zur Kontrolle von Falschparkern in der Südstadt sei nicht sinnvoll. „Das geht mit dem Fahrrad viel einfacher“, sagte er.

Von Mathias Klein