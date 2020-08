Südstadt

Sie haben lange gekämpft und schließlich den Zuschlag bekommen. Vor eineinhalb Jahren haben die Sportpolitiker des Rates dem Bau zwei neuer Kunstrasenplätze zugestimmt – auf dem Gelände des VfL Eintracht in der Südstadt und des Hannoverschen Sport-Clubs ( HSC) in der List. Nun haben in der Südstadt die Arbeiten begonnen, die Fundamente für neue Zäune sind bereits gelegt, in rund drei Monaten soll der neue Platz bespielbar sein. Rund 800.000 Euro kostet die Anlage – inklusive Flutlicht, Ballfangnetzen und Trainerbänken.

Die 36 Mannschaften des Vereins können den Platz dann theoretisch rund um die Uhr nutzen. Quelle: Villegas

Anzeige

Ausweichplatz beim Post SV angemietet

„Die Baumaßnahme ist pünktlich gestartet“, sagt Christoph Kröner, beim VfL Abteilungsleiter der Fußballsparte, die knapp 800 Mitglieder zählt. „Wir hoffen, dass die Rückrunde der Ligen auf dem Kunstrasen ausgetragen werden kann“, so Kröner. Für die Phase der Bauarbeiten hat der Verein einen Ausweichplatz beim Post SV in der Nachbarschaft anmieten können, „den wir zum Glück derzeit fast alleine nutzen können“. Der VfL profitiert im Zuge des neuen Kunstrasenplatzes zudem davon, dass gleichzeitig eine unterirdische Berieselungsanlage unter einem Rasenplatz installiert wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Platzmangel bleibt

„Wir freuen uns natürlich mit unseren 36 Mannschaften darauf, einen Platz theoretisch rund um die Uhr nutzen zu können“, betont Kröner. Allerdings seien mit dem neuen Areal längst nicht alle Probleme gelöst. „Eigentlich benötigen wir ein Zusatzspielfeld. Das ist allerdings aus Platzgründen vermutlich nicht machbar.“ Das Training der Kinder wird bereits auf zwei Flächen eines benachbarten Gymnasiums ausgelagert, „drei Plätze reichen einfach nicht für unsere vielen Mitglieder“, sagt Kröner.

Sorge um die Rückrunde

Der Spartenleiter sorgt sich trotz der neuen Errungenschaft um die nahe Zukunft des Spielbetriebs. „Corona und die Kunstrasen-Baustelle sind wirklich eine doppelte Herausforderung. Wir wissen nicht, ob wir den Spielbetrieb unter den aktuellen Hygienebedingungen so durchziehen können.“ Es gebe zu wenig Ressourcen was die Umkleiden und Duschen betrifft. „Ich habe massive Bauchschmerzen, eventuell müssen wir die Hinrunde auch stoppen.“ Gespräche mit dem Präsidium laufen. Schließlich koste jede spontane Spielverlegung Geld, 36 Mannschaften flexibel zu koordinieren sei eine schwer lösbare Aufgabe. „Wir sind gerade am Ende unserer Ideen.“

Stadt will insgesamt bis zu zehn neue Kunstrasenplätze bauen

Das Kunstrasenfeld nimmt natürlich trotzdem weiter Formen an. Die Stadt hatte in einem komplizierten Verfahren ermittelt, wer von den rund 30 Bewerbern den Zuschlag bekommen sollte. Ausschlaggebend waren unter anderem Kriterien wie die Auslastung der bisherigen Stätten eines Vereins, die Zahl der jugendlichen Mitglieder, das Einzugsgebiet und die Finanzkraft. Ausgeschlossen wurden im vorhinein Vereine, deren Gelände in Hochwassergebieten liegt, etwa der DHC. In den kommenden Jahren wird es noch mehrere Bewerbungsrunden geben. Die Stadt will insgesamt bis zu zehn neue Kunstrasenplätze bauen.

Von Susanna Bauch