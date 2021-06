Südstadt

Beim Spendenlauf der Integrierten Gesamtschule (IGS) Südstadt im vergangenen Herbst sind insgesamt 11.216,30 Euro zusammengekommen. Jetzt hat Lehrerin Merle Grupe, die den 11. Jahrgang leitet und den Lauftag mitorganisiert hatte, eine Urkunde über die Spendensumme an Schulleiterin Julia Grunewald überreicht. Der Corona-Lockdown hatte eine frühere Spendenübergabe verhindert. Mit dem Spendengeld ist ein Wassertank an der Kathambangii Primary School in Kenia gebaut worden. Die Grundschule liegt im Südwesten Kenias und sei besonders von den Auswirkungen des Klimawandels, der Dürre und der Wassernot betroffen, sagt Grupe.

Wassertank geht Mitte Juli in Betrieb

Mitte Juli soll der Wassertank in Kenia offiziell in Betrieb genommen werden. Da er noch nicht beschriftet ist, hat die IGS Südstadt einen kleinen Zeichenwettbewerb veranstaltet und zusätzlich zum Schullogo soll eine Schülerzeichnung auf dem Tank angebracht werden. „Diese persönliche Geste freut uns besonders“, sagt Grupe.

Bei dem Lauf im vergangenen September auf dem Gelände des Postsportvereins haben alle rund 600 Schülerinnen und Schüler der IGS mitgemacht, diverse Jugendliche erzielten Bestleistungen. Die jeweiligen Jahressieger schafft zwischen zehn und 19 Runden um den Sportplatz.

Von Saskia Döhner