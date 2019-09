Hannover

Der Gilde-Brauerei in Hannover stehen turbulente Zeiten bevor. In Kürze will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) zu einem schichtübergreifendem Warnstreik aufrufen, kündigte Gewerkschaftssekretärin Lena Melcher am Donnerstag im Anschluss an eine Betriebsversammlung an.

Belegschaft will

...