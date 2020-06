Duke Burger eröffnet am Altenbekener Damm sechste Hannover-Filiale

Hannover

Das hannoversche Unternehmen Duke Burger eröffnet einen weiteren Burgerladen. Neuer Stadtort ist der Altenbekener Damm in der Südstadt. Dort sind Handwerker gerade dabei den markanten Flachdachpavillon aus den Fünfzigerjahren umzubauen. Zuvor hatte in dem Gebäude eine Tierärztin ihre Räume. Nachbar von Duke Burger in der Südstadt sind das Café Extrablatt und das feine Restaurant Handwerk.

Mischung aus Restaurant und Schnell-Imbiss

Der Chef von Duke Burger, Felix Förster, rechnet damit, dass in rund vier Wochen der neue Laden in der Südstadt eröffnen kann. Das Gebäude hat er bereits seit einem Jahr gemietet, erst jetzt ist er dazu gekommen, das Projekt zu verwirklichen. Für Duke Burger ist es dann bereits der sechste Laden in Hannover. In der Südstadt will er das bewährte Konzept mit einer Mischung aus Restaurant und Schnellimbiss verwirklichen.

Insgesamt 60 Sitzplätze geplant

Im Pavillon selbst soll es rund 20 Sitzplätze geben, dazu kommen rund 40 Sitzgelegenheiten auf der zum Gebäude gehörenden Terrasse. Förster freut sich auch über die drei Parkplätze, die zum Gebäude gehören. „Dann kann bestellte Ware einfach abgeholt werden“, sagt er.

Die Erfolgsgeschichte von Duke Burger begann vor fünf Jahren in der Langen Laube. Am ersten Laden von Förster gab es gleich zu Beginn lange Schlangen. „Wir sind die Pioniere im Gourmet-Bereich bei den Burgern“, beschreibt er sein Erfolgsrezept. „Wir legen Wert auf frische Produkte und Lieferanten aus der Region.“ Zudem würden alle Soßen selbst hergestellt. Und gleichzeitig sollen es „keine Schickimicki-Läden“ sein. „Wir wollen, dass die Kunden unsere Burger mit der Hand essen können.“ Neben der Langen Laube hat Duke Burger Filialen in der Passarelle, in Linden, in der List und in der Nordstadt.

2016 servierte Felix Förster in der Filiale an der Langen Laube erstmalig seine Duke Burger. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eigentümer wollten Pavillons abreißen

Der Bestand der Pavillons am Altenbekener Damm war umstritten. Der Eigentümer wollte die beiden Flachbauten mit dem markanten Baustil am Altenbekener Damm 11 und 13 abreißen um dort Einfamilienhäuser zu errichten. Stadt und Bezirksrat hatten sich gegen den Abriss der Pavillons gewandt.

Geplant waren die Flachbauten bei der Errichtung des Wohnquartiers in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts als Ladengeschäfte. An der Ecke zur Mainzer Straße existierte jahrelang das Restaurant Pindopp, zuvor hieß die Lokalität Gaststätte zum Bismark. Jetzt befindet sich dort die Filiale des Café Extrablatt. Früher waren in dem Gebäude ein Milchgeschäft und eine Änderungsschneiderei untergebracht. An der Ecke zur Sallstraße liegt das feine Restaurant Handwerk (Fürher die Kneipe Spiegel). In den beiden dazwischen liegenden Pavillons gab es Lebensmittel, unter anderem eine Fleischerei und eine Filiale der Coop-Handelskette.

Von Mathias Klein