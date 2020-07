Hannover

Die monatelangen Tarifauseinandersetzungen bei der Gilde-Brauerei sind jetzt ein Fall für das Gericht. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) hat die für die Dosenabfüllung der Gilde-Brauerei zuständige Hannoversche Abfüllgesellschaft verklagt. Die Gewerkschaft will erreichen, dass streikende Mitarbeiter nicht ausgesperrt werden dürfen.

„Aussperrung war Machtdemonstration“

Eigentlich hatten sich die streitenden Parteien zum Gütetermin getroffen. Aus Sicht der NGG war die Aussperrung eine „Machtdemonstation“ des Arbeitgebers, der die Mitarbeiter maßregeln wollte, die zuvor gestreikt hatten. Der Anwalt der hannoverschen Abfüllgesellschaft machte deutlich, dass eine Aussperrung ein zulässiges Mittel sei. Die Hannoversche Abfüllgesellschaft hatte nach einen Streik im Januar einen Teil der Mitarbeiter ausgesperrt, andere konnten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Im November will Richter Axel von der Straten eine Entscheidung in der Angelegenheit verkünden. Die Hoffnung, dass es bis dahin doch noch eine gütliche Einigung gibt, sind gering. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich bis dahin in den Armen liegen, ist nicht so groß“, sagte er. Zudem sei zu erwarten, dass die Auseinandersetzung anschließend vor dem Landesarbeitsgericht und dem Bundesarbeitsgericht weiter geführt werde.

