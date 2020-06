Hannover

Bürger fordern eine öffentliche Toilette am Südufer des Maschsees, diese wird aber wohl nicht gebaut werden. Grund dafür sind die hohen Kosten von bis zu fast 800.000 Euro. Der Bezirksrat Südstadt-Bult hat deshalb einen Antrag zum Bau einer Toilettenanlage mit breiter Mehrheit abgelehnt.

Kanalkosten auf bis zu 600.000 Euro beziffert

Die Stadtverwaltung hält eine öffentliche Toilette am Südufer vor allem wegen des hohen finanziellen Aufwands für nicht sinnvoll. Zum einem verursache der Bau erfahrungsgemäß Kosten in Höhe von 180.000 Euro. Wesentlich gravierender sei aber der finanzielle Aufwand für den Anschluss der Toilette an den Schmutzwasserkanal. Denn erforderlich sei die Verlegung eines neuen Kanalrohrs auf einer Länge zwischen 250 und 600 Metern, je nach Standort der Toilette zum nächstmöglichen Anschluss an das vorhandene Kanalsystem an der Riepestraße, Ecke Güntherstraße.

Wegen der Bodenbeschaffenheit in diesem Bereich und des hohen Grundwasserpegels rund um den Maschsee rechnet die Bauverwaltung mit Kosten von derzeit rund 1000 Euro je Meter Schmutzwasserkanal. Das ergäbe nur für den Kanal Baukosten von 250.000 bis 600.000 Euro.

Unterschriften für WC-Bau überreicht

Außerdem rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen Baukosten für das Toilettenhaus, weil der Maschsee und Teile seiner Umgebung unter Denkmalschutz stehen. Das müsse bei einem Neubau gestalterisch berücksichtigt werden und verursache erfahrungsgemäß zusätzliche Kosten.

Das Rathaus erwarte zudem einen finanziellen Mehraufwand durch Vandalismus- und Verunreinigungsschäden. Und der Betrieb einer weiteren öffentlichen Toilette schlage jährlich mit Kosten von 15.300 Euro zu Buche.

Für die Toilette stimmte nur AfD-Mann Sören Hauptstein, der die Anlage beantragt hatte, alle anderen Bezirksratsmitglieder lehnten den Bau ab. In diesem Bereich gibt es keine öffentlich zugängliche Toilette. Vor einigen Woche hatte ein Bürger im Bezirksrat eine Unterschriftenliste übergeben, mit der Forderung, dort eine Toilette zu bauen.

Von Mathias Klein