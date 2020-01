Hannover

Vor 20 Jahren haben sich die Brüder Dobrinski mit ihrem Sanitärbetrieb in der Südstadt selbstständig gemacht – jetzt muss das Unternehmen überraschend seinen Firmensitz am Stephansplatz aufgeben. Der Hauseigentümer, die Genossenschaft Gartenheim, hat dem Betrieb gekündigt, ohne allerdings genau mitzuteilen, was in dem Gebäude geplant ist. „Man redet nicht mit uns, man kündigt uns einfach ohne weitere Erklärung“, ärgert sich Matthias Dobrinski: „Wir haben viele Stammkunden im Stadtteil, die wir nicht verlieren wollen.“

Genossenschaft Gartenheim kündigt Dobrinski ohne Begründung

Gartenheim hat dem Unternehmen im November ohne Angaben von Gründen zu Ende Juni 2020 gekündigt. Das ist rechtmäßig: Im Gewerbemietrecht gelten weniger strikte Vorgaben als im Wohnmietrecht. Aber auch auf Nachfrage erhielt Dobrinski keine Auskunft darüber, was geplant sei und ob man zum Beispiel nach einer möglichen Grundsanierung des Gebäudes wieder einziehen dürfe. Im Antwortschreiben der Genossenschaft heißt es zwar, man habe „Rücksprache mit dem Vorstand“ gehalten, trotzdem aber gebe es weiterhin „keine konkreten Auskünfte bezüglich der Planung für das Objekt“. Die Genossenschaft sei aber „zuversichtlich, dass Sie in Hannover vergleichbare, adäquate Gewerberäume finden werden“.

Das ist dem gekündigten Unternehmen bisher nicht gelungen. Wahrscheinlich muss es das Stadtgebiet verlassen. „Wir haben seit vielen Jahren ein Mietverhältnis ohne Probleme miteinander“, sagt Dobrinski. „Ich kann nicht verstehen, warum man so miteinander umgeht.“ Gerade von einer Genossenschaft als Vermieterin erwarte man bessere Kommunikation.

Gartenheim-Vorstand reagiert zugeknöpft

Gartenheim-Vorstand Günter Haese gibt sich auch der Redaktion gegenüber zugeknöpft. „Wir werden beginnen, zwei weitere Gebäudekomplexe in der Südstadt umfangreich zu sanieren, wovon auch zwei Gewerbeeinheiten betroffen sind“, teilt Haese schriftlich mit. Das „Konzept der Nach- beziehungsweise Weiternutzung“ befinde sich „noch in einem Gestaltungsprozess“. Warum man langjährige Mieter nicht an dem Prozess beteiligt, sagt er nicht. Das zweite Gebäude soll nach Informationen der HAZ an der Heinrich-Heine-Straße liegen. Dort ist die Gewerbemieterin, eine Friseurin, bereits ausgezogen.

Muss Betrieb nach Laatzen umziehen?

Das Sanitärunternehmen Dobrinski mit zwei Chefs, drei Gesellen, vier Lehrlingen sowie weiteren Mitarbeitern dagegen muss sich einen neuen Firmensitz suchen. In der Südstadt blieb dies bislang erfolglos. „Wir haben derzeit allerdings relativ gute Chancen für einen Umzug nach Laatzen“, sagt Matthias Dobrinski. Wegen der vielen Stammkunden in der Südstadt schmerze das. Man wolle aber „unbedingt weiterhin für alle Ansprechpartner sein und den Kunden in der Südstadt treu bleiben“, verspricht Dobrinski.

Immer wieder Kritik an Gartenheim

Gartenheim gerät wegen der exzentrischen Firmenpolitik des Vorstands Haese immer wieder in die Schlagzeilen. Zuletzt war das im Spätherbst der Fall: Im Konflikt mit zwei homosexuellen Mietern hatte das Unternehmen diesen die Wohnungsfenster in der Südstadt rosa lackieren lassen. Vor Gericht erwirkten die Mieter unter anderem wegen gefühlter Diskriminierung eine Zahlung von 1000 Euro. Gartenheim argumentierte, man habe von der sexuellen Orientierung der Mieter keine Ahnung gehabt. Zuvor gab es immer wieder Konflikte – etwa um eine Busenschnecke-Plastik vor dem Eingang des Gartenheim-Verwaltungsgebäudes und um provokante Texte, die Haese verfasst hatte.

