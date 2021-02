Hannover-Südstadt

Ein Krokodil auf dem Gehweg und zwei Saurier im Vorgarten. Maria Fitkulova und Christian Büngel verwandelten in der schneereichen Woche ihren Vorgarten in der Mendelssohnstraße in ein kleines Abenteuerland für Dino-Liebhaber. Aufgrund des Schnees und dem damit einhergehenden Verkehrschaos saß das Paar zu Hause fest und wurde kreativ.

„Ich mag einfach Dinos und habe sie sogar tätowiert“, sagt Fitkulova. Die 22-jährige Künstlerin erlebt in ihren Kursen immer wieder, wie fasziniert vor allem Kinder von den Reptilien sind, die während der Kreidezeit vor über 65 Millionen Jahren auf der Erde lebten. Mit dem Projekt #JurassicHannover wollten sie und ihr Freund sowohl gegen die eigene Langeweile ankämpfen und gleichzeitig Nachbarinnen und Nachbarn eine Freude machen. Während der schneereichen Woche beobachteten sie schon früh morgens, wie die Dinos im Vorgarten ein Lächeln in das Gesicht von Passanten zauberten, sagt Büngel.

Künstler färben Dino-Skulpturen mit Lebensmittelfarbe ein

Der Brachiosaurus war das erste Projekt des Paares. Etwa drei bis vier Stunden brauchten sie, bis die grün, gelb, orangene Skulptur fertig im Vorgarten stand. Bei den weiteren Reptilien-Skulpturen tobten sie sich künstlerisch noch mehr aus und suchten im Keller nach Möglichkeiten, die Details der Dinos noch besser auszuarbeiten. „Wir haben im Keller geschaut und benutzt, was wir gefunden haben“, sagt die Künstlerin.

Das Schnee-Krokodil auf dem Gehweg bauten Christian Büngel und Maria Fitkulova mithilfe von einem Bügeleisen und Lebensmittelfarbe. Quelle: Christian Büngel

Die Schuppen des Krokodils entstanden beispielsweise mithilfe eines alten Bügeleisens aus dem Keller. Die Zacken des Schildes von dem Triceratops bastelten die beiden aus Eiswürfeln, erzählen sie. Zusätzlich färbten sie die Dinosaurier und das Krokodil mit Lebensmittelfarbe ein: „Das Krokodil hat heute Morgen nach Orange gerochen“, schmunzelt Büngel.

#JurassicHannover: Nachbarn spendeten für Obdachlosenhilfe

Einige Nachbarn boten Büngel und Fitkulova auch Geld an, sagt der 32-Jährige. Daraufhin eröffneten eine Spendenkasse und sammelten insgesamt 430 Euro. Das Geld möchten sie an die Obdachlosenhilfe spenden: „Dann profitieren die Leute von der Aktion, die in den vergangenen Tagen am meisten gefroren haben“, sagt Büngel. Das vorerst letzte Schneewochenende zelebrierten die beiden Künstler, indem sie die Dinos und das Krokodil beleuchteten.

Von Leona Passgang