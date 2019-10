Hannover

Viele glauben, das Hauptproblem der E-Mobilität sei mangelnde Akkuleistung. Der Mietrollerdienst Lime aber macht jetzt vor, wie man trotz ausreichender Energiereserve selbst zusätzliche Probleme schaffen kann. Bei mehreren seiner E-Roller in der Südstadt zeigte das Display eine Ladeleistung von satten 91 Prozent an, und trotzdem waren die Fahrzeuge gesperrt. „Unavailable“ prangte zum weißen X im roten Kreis auf der Lenkeranzeige.

Lime-Sprecherin: E-Roller waren blockiert

Technische Probleme hätten nicht vorgelegen, sagt Lime-Sprecherin Patricia Kurowski. Stattdessen habe es „intern im Team einige Umstrukturierungen“ gegeben. Die hätten dazu geführt, dass die Roller nicht wie sonst üblich abends abgeholt, gewartet und geladen werden konnten. Deshalb seien die Fahrzeuge per Fernschaltung blockiert worden. So machen die Firmen das etwa auch, wenn jemand den Roller vorschriftswidrig abends in der eigenen Wohnung oder in einer Garage einschließt.

„Da muss nur mal jemand krank werden“

Nicht nutzbar trotz voller Akkus: Die Lime-Problemroller in der Südstadt von Hannover. Quelle: privat

Was genau die Ursache für den Wartungsmangel sei, konnte die Sprecherin nicht sagen: „Da muss ja nur mal jemand krank werden.“ Inzwischen sei das Problem aber behoben, die Südstädter Roller seien wieder am Start.

Einige Nutzer hatten gegenüber der HAZ die Befürchtung geäußert, dass es ähnlich wie beim Mietradanbieter Obike vor einem Jahr Finanzprobleme bei den Rollerbetreibern geben könnte. Das sei definitiv nicht die Ursache, sagt Sprecherin Kurowski.

