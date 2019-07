Hannover

Gebannt und konzentriert folgen die vier Jungen mit den Augen dem Ball. Eine schnelle Handbewegung, und die Kugel rollt gezielt durch die Abwehrreihen des Gegners. Sobald Erfan, Shadab, Sohrab und Suleiman einen Krökeltisch sehen, fangen sie an zu spielen und sind in ihrem Element. Die vier Flüchtlinge, die aus Afghanistan und Syrien nach Hannover gekommen sind, haben es mit Training, Ehrgeiz und vor allem Spaß am Spiel weit gebracht: In dieser Woche nehmen sie an der Weltmeisterschaft der International Table Soccer Federation (ITSF) im spanischen Murcia teil.