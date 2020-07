Hemmingen/Hannover

Harriet Maczewski, Pastorin der St.-Vitus-Kirchengemeinde, wird vermutlich Hemmingen verlassen. Sie hat sich für die Stelle in der evangelischen Timotheusgemeinde in Hannover beworben. Das bestätigte sie auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Kirchenvorstand hat sie bereits einstimmig gewählt, die Aufstellungspredigt steht aber noch aus. Es ist zu spüren, dass ihr der Wechsel nach elf Jahren in der St.-Vitus-Gemeinde mit Wilkenburg und Harkenbleck schwer falle. „Alle zehn bis 15 Jahre soll man wechseln“, sagte die 47-Jährige am Donnerstag. Einer der Hauptgründe: Die Stelle in Hannover-Waldheim/ Waldhausen ist eine volle, während sie in Wilkenburg nur eine halbe Stelle bekleidet. Zurzeit ist es jedoch eine Dreiviertelstelle, denn ihre Stelle wurde während der Vakanz des Superintendenten um ein Viertel als Stellvertreterin aufgestockt.

Pastorin Harriet Maczewski will nach Hannover wechseln

Bis Dezember bleibe sie mit ihrer Familie in Wilkenburg, sagte Maczewski, die aus Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) stammt. Nach dem Studium war sie Schulpastorin in Hannover und wohnte in Hemmingen-Westerfeld. Dann bewarb sie sich als Pastorin in St. Vitus und wechselte von den Turnschuhen zum Talar. Ihre Nachfolge in St. Vitus werde im Herbst geklärt, sagte sie.

Pastorin Harriet Maczewski kurz nach ihrem Dienstantritt in St. Vitus in Wilkenburg. Quelle: Stephan Schwier (Archiv)

Zur Timotheusgemeinde gehört eine in den fünfziger Jahren erbaute Kirche und eine von der Gemeinde betriebene Kindertagesstätte. Im Gebiet der Gemeinde liegt auch ein Pflegeheim für psychisch Kranke, in der es regelmäßig Andachten gibt. Die Aufstellungspredigt ist für Sonntag, 19. Juli, vorgesehen. Wegen der begrenzten Platzzahl wird der Gottesdienst live im Internet übertragen auf live. timotheus-hannover.de.

Pastor Hennies geht in den Ruhestand

Werner Hennies, Pastor der Timotheusgemeinde, geht in den Ruhestand. In der Zwischenzeit sind Vakanzvertretungen geplant.In der Wilkenburger Kirche gibt es viele Konzerte, und auch in der Timotheusgemeinde ist die Musik ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. So hat sich zum Beispiel ein Posaunenchor und ein Flötenkreis gebildet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Gemeinde hat auch eine eigene Stiftung, die zum Beispiel größtenteils die Diakonenstelle finanziert. Maczewksi hatte vor elf Jahren die halbe Stelle von Annette Charbonnier übernommen, die nach Burgdorf gegangen war.

Von Andreas Zimmer